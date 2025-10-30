Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2025)
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,86
|
0,49
|
- 9,78
|
WTI (долл/барр)
|
60,26
|
0,17
|
- 11,46
|
Золото (долл/унция)
|
3 953,70
|
- 13,70
|
1 312,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 632,00
|
- 74,37
|
5 087,78
|
S&P 500
|
6 890,59
|
- 0,30
|
1 008,96
|
Nasdaq
|
23 958,47
|
130,98
|
4 647,68
|
Nikkei
|
51 127,71
|
- 49,63
|
11 233,17
|
Dax
|
24 124,21
|
- 154,42
|
4 215,07
|
FTSE 100
|
9 756,14
|
59,40
|
1 583,12
|
CAC 40 INDEX
|
8 200,88
|
- 15,70
|
820,14
|
Shanghai Composite
|
4 018,86
|
16,03
|
667,10
|
Bist 100
|
10 871,08
|
0,00
|
1 040,52
|
RTS
|
1 000,24
|
15,48
|
107,02
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1635
|
0,0001
|
0,1281
|
USD/GBP
|
1,3218
|
- 0,0035
|
0,0702
|
JPY/USD
|
152,6300
|
0,5700
|
- 4,5700
|
RUB/USD
|
79,9702
|
1,1069
|
- 33,5498
|
TRY/USD
|
41,9860
|
0,0271
|
6,6260
|
CNY/USD
|
7,0967
|
- 0,0040
|
- 0,2033
