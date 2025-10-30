İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2025)

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,86

    0,49

    - 9,78

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,26

    0,17

    - 11,46

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 953,70

    - 13,70

    1 312,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 632,00

    - 74,37

    5 087,78

    S&P 500

    6 890,59

    - 0,30

    1 008,96

    Nasdaq

    23 958,47

    130,98

    4 647,68

    Nikkei

    51 127,71

    - 49,63

    11 233,17

    Dax

    24 124,21

    - 154,42

    4 215,07

    FTSE 100

    9 756,14

    59,40

    1 583,12

    CAC 40 INDEX

    8 200,88

    - 15,70

    820,14

    Shanghai Composite

    4 018,86

    16,03

    667,10

    Bist 100

    10 871,08

    0,00

    1 040,52

    RTS

    1 000,24

    15,48

    107,02

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1635

    0,0001

    0,1281

    USD/GBP

    1,3218

    - 0,0035

    0,0702

    JPY/USD

    152,6300

    0,5700

    - 4,5700

    RUB/USD

    79,9702

    1,1069

    - 33,5498

    TRY/USD

    41,9860

    0,0271

    6,6260

    CNY/USD

    7,0967

    - 0,0040

    - 0,2033
