Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.09.2026)
Финансы
- 30 сентября, 2026
- 09:15
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
103,13
|
- 3,99
|
42,28
|
WTI (долл/барр)
|
89,55
|
- 4,63
|
32,13
|
Золото (долл/унция)
|
4 213,20
|
51,50
|
- 127,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 349,92
|
- 131,59
|
3 286,63
|
S&P 500
|
7 670,84
|
- 12,85
|
825,34
|
Nasdaq
|
26 797,54
|
- 22,84
|
3 555,55
|
Nikkei
|
66 860,50
|
1 878,18
|
16 521,02
|
Dax
|
25 399,21
|
24,79
|
908,80
|
FTSE 100
|
10 636,71
|
- 48,17
|
705,33
|
CAC 40 INDEX
|
8 035,87
|
- 42,61
|
- 113,63
|
Shanghai Composite
|
3 840,83
|
18,68
|
- 128,01
|
Bist 100
|
12 290,58
|
- 302,18
|
1 029,06
|
RTS
|
843,28
|
4,93
|
- 270,85
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1331
|
- 0,0030
|
- 0,0414
|
USD/GBP
|
1,3226
|
- 0,0011
|
- 0,0247
|
JPY/USD
|
157,0800
|
- 0,4000
|
0,6300
|
RUB/USD
|
83,9051
|
-0,5950
|
5,1551
|
TRY/USD
|
49,0136
|
0,0139
|
6,0574
|
CNY/USD
|
6,7046
|
- 0,0009
|
- 0,2844
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.09.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.09.2026)
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