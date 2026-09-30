İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.09.2026)

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:03
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.09.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    103,13

    - 3,99

    42,28

    Neft WTI (dollar/barel)

    89,55

    - 4,63

    32,13

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 213,20

    51,50

    - 127,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 349,92

    - 131,59

    3 286,63

    S&P 500

    7 670,84

    - 12,85

    825,34

    Nasdaq

    26 797,54

    - 22,84

    3 555,55

    Nikkei

    66 860,50

    1 878,18

    16 521,02

    Dax

    25 399,21

    24,79

    908,80

    FTSE 100

    10 636,71

    - 48,17

    705,33

    CAC 40 INDEX

    8 035,87

    - 42,61

    - 113,63

    Shanghai Composite

    3 840,83

    18,68

    - 128,01

    Bist 100

    12 290,58

    - 302,18

    1 029,06

    RTS

    843,28

    4,93

    - 270,85

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1331

    - 0,0030

    - 0,0414

    USD/GBP

    1,3226

    - 0,0011

    - 0,0247

    JPY/USD

    157,0800

    - 0,4000

    0,6300

    RUB/USD

    83,9051

    -0,5950

    5,1551

    TRY/USD

    49,0136

    0,0139

    6,0574

    CNY/USD

    6,7046

    - 0,0009

    - 0,2844
    Əmtəə bazarı Valyuta bazarı Birja indeksləri Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.09.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.09.2026)
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