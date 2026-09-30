Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.09.2026)
Maliyyə
- 30 sentyabr, 2026
- 09:03
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
103,13
|
- 3,99
|
42,28
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
89,55
|
- 4,63
|
32,13
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 213,20
|
51,50
|
- 127,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 349,92
|
- 131,59
|
3 286,63
|
S&P 500
|
7 670,84
|
- 12,85
|
825,34
|
Nasdaq
|
26 797,54
|
- 22,84
|
3 555,55
|
Nikkei
|
66 860,50
|
1 878,18
|
16 521,02
|
Dax
|
25 399,21
|
24,79
|
908,80
|
FTSE 100
|
10 636,71
|
- 48,17
|
705,33
|
CAC 40 INDEX
|
8 035,87
|
- 42,61
|
- 113,63
|
Shanghai Composite
|
3 840,83
|
18,68
|
- 128,01
|
Bist 100
|
12 290,58
|
- 302,18
|
1 029,06
|
RTS
|
843,28
|
4,93
|
- 270,85
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1331
|
- 0,0030
|
- 0,0414
|
USD/GBP
|
1,3226
|
- 0,0011
|
- 0,0247
|
JPY/USD
|
157,0800
|
- 0,4000
|
0,6300
|
RUB/USD
|
83,9051
|
-0,5950
|
5,1551
|
TRY/USD
|
49,0136
|
0,0139
|
6,0574
|
CNY/USD
|
6,7046
|
- 0,0009
|
- 0,2844
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.09.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.09.2026)
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