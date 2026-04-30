Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2026)
Финансы
- 30 апреля, 2026
- 09:04
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
125,66
|
14,41
|
64,81
|
WTI (долл/барр)
|
109,85
|
10,49
|
52,43
|
Золото (долл/унция)
|
4 564,90
|
- 46,50
|
223,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 861,81
|
- 280,12
|
798,52
|
S&P 500
|
7 135,95
|
- 2,85
|
290,45
|
Nasdaq
|
24 673,24
|
9,44
|
1 431,25
|
Nikkei
|
59 135,42
|
- 782,04
|
8 795,94
|
Dax
|
23 954,56
|
- 63,70
|
-535,85
|
FTSE 100
|
10 213,11
|
- 119,68
|
281,73
|
CAC 40 INDEX
|
8 072,13
|
-31,96
|
- 77,37
|
Shanghai Composite
|
4 106,28
|
28,24
|
137,44
|
Bist 100
|
14 311,19
|
- 18,15
|
3 049,67
|
RTS
|
1 110,57
|
- 26,70
|
- 3,56
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1659
|
- 0,0048
|
- 0,0086
|
USD/GBP
|
1,3467
|
- 0,0048
|
- 0,0006
|
JPY/USD
|
160,4500
|
0,8200
|
4,0000
|
RUB/USD
|
75,0174
|
- 0,2031
|
- 3,7326
|
TRY/USD
|
45,1839
|
0,1162
|
2,2277
|
CNY/USD
|
6,8401
|
0,0041
|
- 0,1489
