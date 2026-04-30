Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.04.2026)
Maliyyə
- 30 aprel, 2026
- 08:54
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
125,66
14,41
64,81
Neft WTI (dollar/barel)
109,85
10,49
52,43
Qızıl (dollar/unsiya)
4 564,90
- 46,50
223,80
İndekslər
Dow-Jones
48 861,81
- 280,12
798,52
S&P 500
7 135,95
- 2,85
290,45
Nasdaq
24 673,24
9,44
1 431,25
Nikkei
59 135,42
- 782,04
8 795,94
Dax
23 954,56
- 63,70
-535,85
FTSE 100
10 213,11
- 119,68
281,73
CAC 40 INDEX
8 072,13
-31,96
- 77,37
Shanghai Composite
4 106,28
28,24
137,44
Bist 100
14 311,19
- 18,15
3 049,67
RTS
1 110,57
- 26,70
- 3,56
Valyuta
USD/EUR
1,1659
- 0,0048
- 0,0086
USD/GBP
1,3467
- 0,0048
- 0,0006
JPY/USD
160,4500
0,8200
4,0000
RUB/USD
75,0174
- 0,2031
- 3,7326
TRY/USD
45,1839
0,1162
2,2277
CNY/USD
6,8401
0,0041
- 0,1489
