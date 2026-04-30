İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.04.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    125,66

    14,41

    64,81

    Neft WTI (dollar/barel)

    109,85

    10,49

    52,43

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 564,90

    - 46,50

    223,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 861,81

    - 280,12

    798,52

    S&P 500

    7 135,95

    - 2,85

    290,45

    Nasdaq

    24 673,24

    9,44

    1 431,25

    Nikkei

    59 135,42

    - 782,04

    8 795,94

    Dax

    23 954,56

    - 63,70

    -535,85

    FTSE 100

    10 213,11

    - 119,68

    281,73

    CAC 40 INDEX

    8 072,13

    -31,96

    - 77,37

    Shanghai Composite

    4 106,28

    28,24

    137,44

    Bist 100

    14 311,19

    - 18,15

    3 049,67

    RTS

    1 110,57

    - 26,70

    - 3,56

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1659

    - 0,0048

    - 0,0086

    USD/GBP

    1,3467

    - 0,0048

    - 0,0006

    JPY/USD

    160,4500

    0,8200

    4,0000

    RUB/USD

    75,0174

    - 0,2031

    - 3,7326

    TRY/USD

    45,1839

    0,1162

    2,2277

    CNY/USD

    6,8401

    0,0041

    - 0,1489
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.04.2026)

    Son xəbərlər

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti