    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.11.2025)

    Финансы
    • 29 ноября, 2025
    • 09:46
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Neft Brent (долл/барр)

    62,38

    - 0,49

    - 12,26

    Neft WTI (долл/барр)

    58,55

    - 0,10

    - 13,17

    Золото (долл/унция)

    4 254,90

    52,60

    1 613,90

    Индексы

    Dow-Jones

    47 716,42

    289,30

    5 172,20

    S&P 500

    6 849,09

    36,48

    967,46

    Nasdaq

    23 365,69

    151,00

    4 054,90

    Nikkei

    50 253,91

    86,81

    10 359,37

    Dax

    23 836,79

    68,83

    3 927,65

    FTSE 100

    9 720,51

    26,58

    1 547,49

    CAC 40 INDEX

    8 122,71

    23,24

    741,97

    Shanghai Composite

    3 888,60

    13,34

    536,84

    Bist 100

    10 898,70

    - 46,79

    1 068,14

    RTS

    1 077,78

    22,46

    184,56

    Валюта

    USD/EUR

    1,1598

    0,0000

    0,1244

    USD/GBP

    1,3235

    0,0000

    0,0719

    JPY/USD

    156,1800

    - 0,1300

    - 1,0200

    RUB/USD

    77,5390

    - 0,4300

    - 35,9810

    TRY/USD

    42,4900

    0,0500

    7,1300

    CNY/USD

    7,0742

    - 0,0100

    - 0,2258
    биржевые торги фондовые рынки сырье золото валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.11.2025)
