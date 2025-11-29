Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.11.2025)
Maliyyə
- 29 noyabr, 2025
- 09:33
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,38
|
- 0,49
|
- 12,26
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,55
|
- 0,10
|
- 13,17
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 254,90
|
52,60
|
1 613,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 716,42
|
289,30
|
5 172,20
|
S&P 500
|
6 849,09
|
36,48
|
967,46
|
Nasdaq
|
23 365,69
|
151,00
|
4 054,90
|
Nikkei
|
50 253,91
|
86,81
|
10 359,37
|
Dax
|
23 836,79
|
68,83
|
3 927,65
|
FTSE 100
|
9 720,51
|
26,58
|
1 547,49
|
CAC 40 INDEX
|
8 122,71
|
23,24
|
741,97
|
Shanghai Composite
|
3 888,60
|
13,34
|
536,84
|
Bist 100
|
10 898,70
|
- 46,79
|
1 068,14
|
RTS
|
1 077,78
|
22,46
|
184,56
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1598
|
0,0000
|
0,1244
|
USD/GBP
|
1,3235
|
0,0000
|
0,0719
|
JPY/USD
|
156,1800
|
- 0,1300
|
- 1,0200
|
RUB/USD
|
77,5390
|
- 0,4300
|
- 35,9810
|
TRY/USD
|
42,4900
|
0,0500
|
7,1300
|
CNY/USD
|
7,0742
|
- 0,0100
|
- 0,2258
