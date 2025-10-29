Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2025)
Финансы
- 29 октября, 2025
- 09:13
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,37
|
- 1,09
|
- 10,27
|
WTI (долл/барр)
|
60,09
|
- 5,06
|
- 11,63
|
Золото (долл/унция)
|
3 967,40
|
- 22,60
|
1 326,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 706,37
|
161,78
|
5 162,15
|
S&P 500
|
6 890,89
|
15,73
|
1 009,26
|
Nasdaq
|
23 827,49
|
190,03
|
4 516,70
|
Nikkei
|
51 177,34
|
665,02
|
11 282,80
|
Dax
|
24 278,63
|
- 30,15
|
4 369,49
|
FTSE 100
|
9 696,74
|
42,92
|
1 523,72
|
CAC 40 INDEX
|
8 216,58
|
- 22,60
|
835,84
|
Shanghai Composite
|
4 002,83
|
5,89
|
651,07
|
Bist 100
|
10 871,08
|
17,65
|
1 040,52
|
RTS
|
984,76
|
- 3,08
|
91,54
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1634
|
- 0,0033
|
0,1280
|
USD/GBP
|
1,3253
|
- 0,0113
|
0,0737
|
JPY/USD
|
152,0600
|
0,2000
|
- 5,1400
|
RUB/USD
|
78,8633
|
- 0,3897
|
- 34,6567
|
TRY/USD
|
41,9589
|
- 0,0057
|
6,5989
|
CNY/USD
|
7,1007
|
0,0013
|
- 0,1993
