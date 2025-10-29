Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2025)
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2025
- 08:57
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,37
|
- 1,09
|
- 10,27
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,09
|
- 5,06
|
- 11,63
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 967,40
|
- 22,60
|
1 326,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 706,37
|
161,78
|
5 162,15
|
S&P 500
|
6 890,89
|
15,73
|
1 009,26
|
Nasdaq
|
23 827,49
|
190,03
|
4 516,70
|
Nikkei
|
51 177,34
|
665,02
|
11 282,80
|
Dax
|
24 278,63
|
- 30,15
|
4 369,49
|
FTSE 100
|
9 696,74
|
42,92
|
1 523,72
|
CAC 40 INDEX
|
8 216,58
|
- 22,60
|
835,84
|
Shanghai Composite
|
4 002,83
|
5,89
|
651,07
|
Bist 100
|
10 871,08
|
17,65
|
1 040,52
|
RTS
|
984,76
|
- 3,08
|
91,54
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1634
|
- 0,0033
|
0,1280
|
USD/GBP
|
1,3253
|
- 0,0113
|
0,0737
|
JPY/USD
|
152,0600
|
0,2000
|
- 5,1400
|
RUB/USD
|
78,8633
|
- 0,3897
|
- 34,6567
|
TRY/USD
|
41,9589
|
- 0,0057
|
6,5989
|
CNY/USD
|
7,1007
|
0,0013
|
- 0,1993
