    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2025)

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 08:57
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,37

    - 1,09

    - 10,27

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,09

    - 5,06

    - 11,63

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 967,40

    - 22,60

    1 326,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 706,37

    161,78

    5 162,15

    S&P 500

    6 890,89

    15,73

    1 009,26

    Nasdaq

    23 827,49

    190,03

    4 516,70

    Nikkei

    51 177,34

    665,02

    11 282,80

    Dax

    24 278,63

    - 30,15

    4 369,49

    FTSE 100

    9 696,74

    42,92

    1 523,72

    CAC 40 INDEX

    8 216,58

    - 22,60

    835,84

    Shanghai Composite

    4 002,83

    5,89

    651,07

    Bist 100

    10 871,08

    17,65

    1 040,52

    RTS

    984,76

    - 3,08

    91,54

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1634

    - 0,0033

    0,1280

    USD/GBP

    1,3253

    - 0,0113

    0,0737

    JPY/USD

    152,0600

    0,2000

    - 5,1400

    RUB/USD

    78,8633

    - 0,3897

    - 34,6567

    TRY/USD

    41,9589

    - 0,0057

    6,5989

    CNY/USD

    7,1007

    0,0013

    - 0,1993
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
