    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.11.2025)

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 09:04
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,50

    0,16

    - 11,14

    WTI (долл/барр)

    59,08

    0,43

    - 12,64

    Золото (долл/унция)

    4 221,30

    19,00

    1 580,30

    Индексы

    Dow-Jones

    47 427,12

    0,00

    4 882,90

    S&P 500

    6 812,61

    0,00

    930,98

    Nasdaq

    23 214,69

    0,00

    3 903,90

    Nikkei

    50 167,10

    608,03

    10 272,56

    Dax

    23 767,96

    41,74

    3 858,82

    FTSE 100

    9 693,93

    2,35

    1 520,91

    CAC 40 INDEX

    8 099,47

    3,04

    718,73

    Shanghai Composite

    3 875,26

    11,08

    523,50

    Bist 100

    10 945,49

    30,84

    1 114,93

    RTS

    1 055,32

    - 14,22

    162,10

    Валюта

    USD/EUR

    1,1591

    0,0000

    0,1237

    USD/GBP

    1,3257

    0,0020

    0,0741

    JPY/USD

    156,2200

    0,0000

    - 0,9800

    RUB/USD

    77,9709

    - 0,5300

    - 35,5491

    TRY/USD

    42,5065

    0,0600

    7,1465

    CNY/USD

    7,0760

    0,0000

    - 0,2240
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.11.2025)

