Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.11.2025)
Maliyyə
- 28 noyabr, 2025
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,50
|
0,16
|
- 11,14
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,08
|
0,43
|
- 12,64
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 221,30
|
19,00
|
1 580,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 427,12
|
0,00
|
4 882,90
|
S&P 500
|
6 812,61
|
0,00
|
930,98
|
Nasdaq
|
23 214,69
|
0,00
|
3 903,90
|
Nikkei
|
50 167,10
|
608,03
|
10 272,56
|
Dax
|
23 767,96
|
41,74
|
3 858,82
|
FTSE 100
|
9 693,93
|
2,35
|
1 520,91
|
CAC 40 INDEX
|
8 099,47
|
3,04
|
718,73
|
Shanghai Composite
|
3 875,26
|
11,08
|
523,50
|
Bist 100
|
10 945,49
|
30,84
|
1 114,93
|
RTS
|
1 055,32
|
- 14,22
|
162,10
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1591
|
0,0000
|
0,1237
|
USD/GBP
|
1,3257
|
0,0020
|
0,0741
|
JPY/USD
|
156,2200
|
0,0000
|
- 0,9800
|
RUB/USD
|
77,9709
|
- 0,5300
|
- 35,5491
|
TRY/USD
|
42,5065
|
0,0600
|
7,1465
|
CNY/USD
|
7,0760
|
0,0000
|
- 0,2240
