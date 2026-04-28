Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2026)
Финансы
- 28 апреля, 2026
- 09:01
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
109,44
|
1,21
|
48,59
|
WTI (долл/барр)
|
97,41
|
1,04
|
39,99
|
Золото (долл/унция)
|
4 681,10
|
12,60
|
340,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 167,79
|
- 62,92
|
1 104,50
|
S&P 500
|
7 173,91
|
8,83
|
328,41
|
Nasdaq
|
24 887,10
|
50,50
|
1 645,11
|
Nikkei
|
60 537,36
|
821,18
|
10 197,88
|
Dax
|
24 083,53
|
- 45,45
|
- 406,88
|
FTSE 100
|
10 321,09
|
- 57,99
|
389,71
|
CAC 40 INDEX
|
4 086,34
|
6,44
|
-4 063,16
|
Shanghai Composite
|
4 079,90
|
0,00
|
111,06
|
Bist 100
|
14 594,01
|
184,94
|
3 332,49
|
RTS
|
1 150,64
|
10,71
|
36,51
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1715
|
0,0000
|
- 0,0030
|
USD/GBP
|
1,3533
|
0,0000
|
0,0060
|
JPY/USD
|
158,9800
|
- 0,4400
|
2,5300
|
RUB/USD
|
74,9655
|
0,0900
|
- 3,7845
|
TRY/USD
|
45,0379
|
0,0000
|
2,0817
|
CNY/USD
|
6,8284
|
0,0000
|
- 0,1606
