Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2026)

    Финансы
    • 28 апреля, 2026
    • 09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    109,44

    1,21

    48,59

    WTI (долл/барр)

    97,41

    1,04

    39,99

    Золото (долл/унция)

    4 681,10

    12,60

    340,00

    Индексы

    Dow-Jones

    49 167,79

    - 62,92

    1 104,50

    S&P 500

    7 173,91

    8,83

    328,41

    Nasdaq

    24 887,10

    50,50

    1 645,11

    Nikkei

    60 537,36

    821,18

    10 197,88

    Dax

    24 083,53

    - 45,45

    - 406,88

    FTSE 100

    10 321,09

    - 57,99

    389,71

    CAC 40 INDEX

    4 086,34

    6,44

    -4 063,16

    Shanghai Composite

    4 079,90

    0,00

    111,06

    Bist 100

    14 594,01

    184,94

    3 332,49

    RTS

    1 150,64

    10,71

    36,51

    Валюта

    USD/EUR

    1,1715

    0,0000

    - 0,0030

    USD/GBP

    1,3533

    0,0000

    0,0060

    JPY/USD

    158,9800

    - 0,4400

    2,5300

    RUB/USD

    74,9655

    0,0900

    - 3,7845

    TRY/USD

    45,0379

    0,0000

    2,0817

    CNY/USD

    6,8284

    0,0000

    - 0,1606
    Товарные рынки Биржевые индексы Валютные рынки Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.04.2026)

