    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.04.2026)

    Maliyyə
    • 28 aprel, 2026
    • 09:01
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.04.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    109,44

    1,21

    48,59

    Neft WTI (dollar/barel)

    97,41

    1,04

    39,99

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 681,10

    - 12,60

    340,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 167,79

    - 62,92

    1 104,50

    S&P 500

    7 173,91

    8,83

    328,41

    Nasdaq

    24 887,10

    50,50

    1 645,11

    Nikkei

    60 537,36

    821,18

    10 197,88

    Dax

    24 083,53

    - 45,45

    - 406,88

    FTSE 100

    10 321,09

    - 57,99

    389,71

    CAC 40 INDEX

    4 086,34

    6,44

    -4 063,16

    Shanghai Composite

    4 079,90

    0,00

    111,06

    Bist 100

    14 594,01

    184,94

    3 332,49

    RTS

    1 150,64

    10,71

    36,51

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1715

    0,0000

    - 0,0030

    USD/GBP

    1,3533

    0,0000

    0,0060

    JPY/USD

    158,9800

    - 0,4400

    2,5300

    RUB/USD

    74,9655

    0,0900

    - 3,7845

    TRY/USD

    45,0379

    0,0000

    2,0817

    CNY/USD

    6,8284

    0,0000

    - 0,1606
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.04.2026)

