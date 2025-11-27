Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2025)
Финансы
- 27 ноября, 2025
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,75
|
- 0,38
|
- 11,89
|
WTI (долл/барр)
|
58,31
|
- 0,34
|
- 13,41
|
Золото (долл/унция)
|
4 184,50
|
- 17,80
|
1 543,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 427,12
|
314,67
|
4 882,90
|
S&P 500
|
6 812,61
|
46,73
|
930,98
|
Nasdaq
|
23 214,69
|
189,10
|
3 903,90
|
Nikkei
|
49 559,07
|
899,55
|
9 664,53
|
Dax
|
23 726,22
|
261,59
|
3 817,08
|
FTSE 100
|
9 691,58
|
82,05
|
1 518,56
|
CAC 40 INDEX
|
8 096,43
|
70,63
|
715,69
|
Shanghai Composite
|
3 864,18
|
- 5,84
|
512,42
|
Bist 100
|
10 914,65
|
57,48
|
1 084,09
|
RTS
|
1 069,54
|
- 2,03
|
176,32
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1601
|
0,0000
|
0,1247
|
USD/GBP
|
1,3257
|
0,0000
|
0,0741
|
JPY/USD
|
156,0300
|
- 0,4400
|
- 1,1700
|
RUB/USD
|
78,5000
|
- 0,4400
|
- 35,0200
|
TRY/USD
|
42,4475
|
0,0000
|
7,0875
|
CNY/USD
|
7,0797
|
0,0000
|
- 0,2203
Последние новости
09:51
Цена на азербайджанскую нефть превысила $65Энергетика
09:44
Страны ОДКБ в Бишкеке обсудили противодействия транснациональным угрозамВ регионе
09:35
"Карабах" вошел в тройку лидеров по отборам мяча в Лиге чемпионов УЕФАФутбол
09:32
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5Другие страны
09:26
В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружьяПроисшествия
09:18
Южная Корея успешно запустила на орбиту большой исследовательский спутникДругие страны
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)Финансы
09:05
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2025)Финансы
08:57