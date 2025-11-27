Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2025)

    Финансы
    • 27 ноября, 2025
    • 09:05
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,75

    - 0,38

    - 11,89

    WTI (долл/барр)

    58,31

    - 0,34

    - 13,41

    Золото (долл/унция)

    4 184,50

    - 17,80

    1 543,50

    Индексы

    Dow-Jones

    47 427,12

    314,67

    4 882,90

    S&P 500

    6 812,61

    46,73

    930,98

    Nasdaq

    23 214,69

    189,10

    3 903,90

    Nikkei

    49 559,07

    899,55

    9 664,53

    Dax

    23 726,22

    261,59

    3 817,08

    FTSE 100

    9 691,58

    82,05

    1 518,56

    CAC 40 INDEX

    8 096,43

    70,63

    715,69

    Shanghai Composite

    3 864,18

    - 5,84

    512,42

    Bist 100

    10 914,65

    57,48

    1 084,09

    RTS

    1 069,54

    - 2,03

    176,32

    Валюта

    USD/EUR

    1,1601

    0,0000

    0,1247

    USD/GBP

    1,3257

    0,0000

    0,0741

    JPY/USD

    156,0300

    - 0,4400

    - 1,1700

    RUB/USD

    78,5000

    - 0,4400

    - 35,0200

    TRY/USD

    42,4475

    0,0000

    7,0875

    CNY/USD

    7,0797

    0,0000

    - 0,2203
    Ключевые показатели валютные рынки фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.11.2025)

