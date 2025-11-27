Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.11.2025)
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,75
|
- 0,38
|
- 11,89
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,31
|
- 0,34
|
- 13,41
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 184,50
|
- 17,80
|
1 543,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 427,12
|
314,67
|
4 882,90
|
S&P 500
|
6 812,61
|
46,73
|
930,98
|
Nasdaq
|
23 214,69
|
189,10
|
3 903,90
|
Nikkei
|
49 559,07
|
899,55
|
9 664,53
|
Dax
|
23 726,22
|
261,59
|
3 817,08
|
FTSE 100
|
9 691,58
|
82,05
|
1 518,56
|
CAC 40 INDEX
|
8 096,43
|
70,63
|
715,69
|
Shanghai Composite
|
3 864,18
|
- 5,84
|
512,42
|
Bist 100
|
10 914,65
|
57,48
|
1 084,09
|
RTS
|
1 069,54
|
- 2,03
|
176,32
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1601
|
0,0000
|
0,1247
|
USD/GBP
|
1,3257
|
0,0000
|
0,0741
|
JPY/USD
|
156,0300
|
- 0,4400
|
- 1,1700
|
RUB/USD
|
78,5000
|
- 0,4400
|
- 35,0200
|
TRY/USD
|
42,4475
|
0,0000
|
7,0875
|
CNY/USD
|
7,0797
|
0,0000
|
- 0,2203
