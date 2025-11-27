İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.11.2025)

    Maliyyə
    • 27 noyabr, 2025
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,75

    - 0,38

    - 11,89

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,31

    - 0,34

    - 13,41

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 184,50

    - 17,80

    1 543,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 427,12

    314,67

    4 882,90

    S&P 500

    6 812,61

    46,73

    930,98

    Nasdaq

    23 214,69

    189,10

    3 903,90

    Nikkei

    49 559,07

    899,55

    9 664,53

    Dax

    23 726,22

    261,59

    3 817,08

    FTSE 100

    9 691,58

    82,05

    1 518,56

    CAC 40 INDEX

    8 096,43

    70,63

    715,69

    Shanghai Composite

    3 864,18

    - 5,84

    512,42

    Bist 100

    10 914,65

    57,48

    1 084,09

    RTS

    1 069,54

    - 2,03

    176,32

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1601

    0,0000

    0,1247

    USD/GBP

    1,3257

    0,0000

    0,0741

    JPY/USD

    156,0300

    - 0,4400

    - 1,1700

    RUB/USD

    78,5000

    - 0,4400

    - 35,0200

    TRY/USD

    42,4475

    0,0000

    7,0875

    CNY/USD

    7,0797

    0,0000

    - 0,2203
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.11.2025)

    Son xəbərlər

    09:48

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilir

    Futbol
    09:44
    Foto

    "Kurort Naftalan"da şərait yaxşılaşdırılıb

    İnfrastruktur
    09:44

    İndoneziyada 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dolları keçib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    09:23

    UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək, "Fənərbağça" Macarıstan klubunu qəbul edəcək

    Futbol
    09:20

    Çində qatar insanlara çırpılıb, ən azı 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:12

    Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb

    Hadisə
    09:05

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" V turdan sonra bir nominasiyada ilk "3-lük"də yer alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti