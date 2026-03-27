    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.03.2026)

    Финансы
    • 27 марта, 2026
    • 09:28
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    107,24

    3,85

    46,39

    WTI (долл/барр)

    93,65

    2,21

    36,23

    Золото (доллар/унция)

    4 462,00

    -101,50

    120,90

    Индексы

    Dow-Jones

    45 960,11

    -469,38

    -2 103,18

    S&P 500

    6 477,16

    -114,74

    -368,34

    Nasdaq

    21 408,08

    -521,75

    -1 833,91

    Nikkei

    53 471,85

    -277,77

    3 132,37

    Dax

    22 612,97

    -344,11

    -1 877,44

    FTSE 100

    9 972,17

    -134,67

    40,79

    CAC 40 INDEX

    7 769,31

    -77,24

    -380,19

    ShanghaiComposite

    3 899,12

    -32,72

    -69,72

    BIST 100

    12 727,06

    -236,81

    1 465,54

    RTS

    1 082,72

    -25,70

    -31,41

    Валюта

    USD/EUR

    1,1540

    -0,0020

    -0,0205

    GBP/USD

    1,3341

    -0,0021

    -0,0132

    USD/JPY

    159,5600

    0,1200

    3,1100

    USD/RUB

    81,4678

    0,4623

    2,7178

    USD/TRY

    44,4584

    0,0949

    1,5022

    USD/CNY

    6,9136

    0,0111

    -0,0754
    Ключевые показатели Валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.03.2026)
