Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.03.2026)
Maliyyə
- 27 mart, 2026
- 09:12
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
107,24
|
3,85
|
46,39
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
93,65
|
2,21
|
36,23
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 462,00
|
-101,50
|
120,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 960,11
|
-469,38
|
-2 103,18
|
S&P 500
|
6 477,16
|
-114,74
|
-368,34
|
Nasdaq
|
21 408,08
|
-521,75
|
-1 833,91
|
Nikkei
|
53 471,85
|
-277,77
|
3 132,37
|
Dax
|
22 612,97
|
-344,11
|
-1 877,44
|
FTSE 100
|
9 972,17
|
-134,67
|
40,79
|
CAC 40 INDEX
|
7 769,31
|
-77,24
|
-380,19
|
Shanghai Composite
|
3 899,12
|
-32,72
|
-69,72
|
Bist 100
|
12 727,06
|
-236,81
|
1 465,54
|
RTS
|
1 082,72
|
-25,70
|
-31,41
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1540
|
-0,0020
|
-0,0205
|
USD/GBP
|
1,3341
|
-0,0021
|
-0,0132
|
JPY/USD
|
159,5600
|
0,1200
|
3,1100
|
RUB/USD
|
81,4678
|
0,4623
|
2,7178
|
TRY/USD
|
44,4584
|
0,0949
|
1,5022
|
CNY/USD
|
6,9136
|
0,0111
|
-0,0754
