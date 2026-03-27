İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.03.2026)

    Maliyyə
    • 27 mart, 2026
    • 09:12
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.03.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    107,24

    3,85

    46,39

    Neft WTI (dollar/barel)

    93,65

    2,21

    36,23

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 462,00

    -101,50

    120,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    45 960,11

    -469,38

    -2 103,18

    S&P 500

    6 477,16

    -114,74

    -368,34

    Nasdaq

    21 408,08

    -521,75

    -1 833,91

    Nikkei

    53 471,85

    -277,77

    3 132,37

    Dax

    22 612,97

    -344,11

    -1 877,44

    FTSE 100

    9 972,17

    -134,67

    40,79

    CAC 40 INDEX

    7 769,31

    -77,24

    -380,19

    Shanghai Composite

    3 899,12

    -32,72

    -69,72

    Bist 100

    12 727,06

    -236,81

    1 465,54

    RTS

    1 082,72

    -25,70

    -31,41

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1540

    -0,0020

    -0,0205

    USD/GBP

    1,3341

    -0,0021

    -0,0132

    JPY/USD

    159,5600

    0,1200

    3,1100

    RUB/USD

    81,4678

    0,4623

    2,7178

    TRY/USD

    44,4584

    0,0949

    1,5022

    CNY/USD

    6,9136

    0,0111

    -0,0754
    Beynəlxalq əmtəə
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.03.2026)

