Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.03.2026)
Финансы
- 26 марта, 2026
- 09:12
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
103,39
|
1,17
|
42,54
|
WTI (долл/барр)
|
91,44
|
1,12
|
34,02
|
Золото (долл/унция)
|
4 563,50
|
- 22,00
|
222,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 429,49
|
305,43
|
- 1 633,80
|
S&P 500
|
6 591,90
|
35,53
|
- 253,60
|
Nasdaq
|
21 929,83
|
167,93
|
- 1 312,16
|
Nikkei
|
53 749,62
|
1 497,34
|
3 410,14
|
Dax
|
22 957,08
|
320,17
|
- 1 533,33
|
FTSE 100
|
10 106,84
|
141,68
|
175,46
|
CAC 40 INDEX
|
7 846,55
|
102,63
|
- 302,95
|
Shanghai Composite
|
3 931,84
|
50,56
|
- 37,00
|
Bist 100
|
12 963,87
|
33,71
|
1 702,35
|
RTS
|
1 108,42
|
4,18
|
- 5,71
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1560
|
0,0000
|
- 0,0185
|
USD/GBP
|
1,3362
|
0,0000
|
- 0,0111
|
JPY/USD
|
159,4400
|
- 0,0300
|
2,9900
|
RUB/USD
|
81,0055
|
0,0800
|
2,2555
|
TRY/USD
|
44,3635
|
0,0100
|
1,4073
|
CNY/USD
|
6,9025
|
0,0100
|
- 0,0865
09:43
Brent подорожала до $104, WTI - до $92 за баррельЭнергетика
09:37
В Азербайджане за два месяца производство пропилена снизилось на 19%Промышленность
09:28
Беларусь и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничествеДругие страны
09:12
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.03.2026)Финансы
08:58
Ираклий Кобахидзе: Избрание Патриарха находится исключительно в компетенции Священного СинодаВ регионе
08:48
Султан Аль-Джабер: Любые ограничения в Ормузском проливе являются "экономическим терроризмом"Другие страны
08:44
В Китае впервые показали мобильную систему роевого боя БПЛА "Атлас"Другие страны
08:30
Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупрежденияДругие страны
08:15