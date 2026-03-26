    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.03.2026)

    Maliyyə
    • 26 mart, 2026
    • 09:06
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    103,39

    1,17

    42,54

    Neft WTI (dollar/barel)

    91,44

    1,12

    34,02

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 563,50

    - 22,00

    222,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 429,49

    305,43

    - 1 633,80

    S&P 500

    6 591,90

    35,53

    - 253,60

    Nasdaq

    21 929,83

    167,93

    - 1 312,16

    Nikkei

    53 749,62

    1 497,34

    3 410,14

    Dax

    22 957,08

    320,17

    - 1 533,33

    FTSE 100

    10 106,84

    141,68

    175,46

    CAC 40 INDEX

    7 846,55

    102,63

    - 302,95

    Shanghai Composite

    3 931,84

    50,56

    - 37,00

    Bist 100

    12 963,87

    33,71

    1 702,35

    RTS

    1 108,42

    4,18

    - 5,71

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1560

    0,0000

    - 0,0185

    USD/GBP

    1,3362

    0,0000

    - 0,0111

    JPY/USD

    159,4400

    - 0,0300

    2,9900

    RUB/USD

    81,0055

    0,0800

    2,2555

    TRY/USD

    44,3635

    0,0100

    1,4073

    CNY/USD

    6,9025

    0,0100

    - 0,0865
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.03.2026)

    09:01

