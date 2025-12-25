Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2025)
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 09:12
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,24
|
- 0,18
|
- 12,40
|
WTI (долл/барр)
|
58,35
|
- 0,06
|
- 13,37
|
Золото (долл/унция)
|
4 502,80
|
- 22,70
|
1 861,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 731,16
|
288,75
|
6 186,94
|
S&P 500
|
6 932,05
|
22,26
|
1 050,42
|
Nasdaq
|
23 613,31
|
51,47
|
4 302,52
|
Nikkei
|
50 315,81
|
- 97,06
|
10 421,27
|
Dax
|
24 340,06
|
0,00
|
4 430,92
|
FTSE 100
|
9 870,68
|
- 18,54
|
1 697,66
|
CAC 40 INDEX
|
8 103,58
|
- 0,27
|
722,84
|
Shanghai Composite
|
3 952,50
|
32,52
|
600,74
|
Bist 100
|
11 340,10
|
49,74
|
1 509,54
|
RTS
|
1 092,43
|
-0,09
|
199,21
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1776
|
- 0,0017
|
0,1422
|
USD/GBP
|
1,3515
|
- 0,0001
|
0,0999
|
JPY/USD
|
155,7400
|
- 0,0800
|
- 1,4600
|
RUB/USD
|
79,0240
|
1,0340
|
- 34,4960
|
TRY/USD
|
42,8446
|
- 0,0041
|
7,4846
|
CNY/USD
|
7,0063
|
- 0,0186
|
-0,2937
Последние новости
10:00
Отец Хокюмы Алиевой: Виновные в крушении самолета AZAL должны понести наказаниеПроисшествия
09:43
В двух районах Баку возникнут перебои в газоснабженииЭнергетика
09:39
Нефть марки Brent подешевела до $62,24 за баррельЭнергетика
09:35
В Индии в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 10 человекДругие страны
09:28
Фото
Видео
В Баку почтили память жертв авиакатастрофы Баку-ГрозныйПроисшествия
09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)Финансы
09:21
Фото
Очередная группа переселенцев отправилась в АгдамВнутренняя политика
09:16
В Ясамальском и Хазарском районах два человека погибли от отравления угарным газомПроисшествия
09:15