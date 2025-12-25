Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL под Актау
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2025)

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 09:12
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,24

    - 0,18

    - 12,40

    WTI (долл/барр)

    58,35

    - 0,06

    - 13,37

    Золото (долл/унция)

    4 502,80

    - 22,70

    1 861,80

    Индексы

    Dow-Jones

    48 731,16

    288,75

    6 186,94

    S&P 500

    6 932,05

    22,26

    1 050,42

    Nasdaq

    23 613,31

    51,47

    4 302,52

    Nikkei

    50 315,81

    - 97,06

    10 421,27

    Dax

    24 340,06

    0,00

    4 430,92

    FTSE 100

    9 870,68

    - 18,54

    1 697,66

    CAC 40 INDEX

    8 103,58

    - 0,27

    722,84

    Shanghai Composite

    3 952,50

    32,52

    600,74

    Bist 100

    11 340,10

    49,74

    1 509,54

    RTS

    1 092,43

    -0,09

    199,21

    Валюта

    USD/EUR

    1,1776

    - 0,0017

    0,1422

    USD/GBP

    1,3515

    - 0,0001

    0,0999

    JPY/USD

    155,7400

    - 0,0800

    - 1,4600

    RUB/USD

    79,0240

    1,0340

    - 34,4960

    TRY/USD

    42,8446

    - 0,0041

    7,4846

    CNY/USD

    7,0063

    - 0,0186

    -0,2937
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.12.2025)

