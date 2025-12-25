İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.12.2025)

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:07
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,24

    - 0,18

    - 12,40

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,35

    - 0,06

    - 13,37

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 502,80

    - 22,70

    1 861,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 731,16

    288,75

    6 186,94

    S&P 500

    6 932,05

    22,26

    1 050,42

    Nasdaq

    23 613,31

    51,47

    4 302,52

    Nikkei

    50 315,81

    - 97,06

    10 421,27

    Dax

    24 340,06

    0,00

    4 430,92

    FTSE 100

    9 870,68

    - 18,54

    1 697,66

    CAC 40 INDEX

    8 103,58

    - 0,27

    722,84

    Shanghai Composite

    3 952,50

    32,52

    600,74

    Bist 100

    11 340,10

    49,74

    1 509,54

    RTS

    1 092,43

    -0,09

    199,21

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1776

    - 0,0017

    0,1422

    USD/GBP

    1,3515

    - 0,0001

    0,0999

    JPY/USD

    155,7400

    - 0,0800

    - 1,4600

    RUB/USD

    79,0240

    1,0340

    - 34,4960

    TRY/USD

    42,8446

    - 0,0041

    7,4846

    CNY/USD

    7,0063

    - 0,0186

    -0,2937
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.12.2025)

    Son xəbərlər

    10:04

    Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin qızı: Yeni İli bizimlə qeyd etmək istəyirdi

    Hadisə
    10:03
    Foto

    Hesablama Palatasında media nümayəndələri üçün təlimlər keçirilib

    Maliyyə
    09:56

    Bu gündən "BakuBus"ın bütün avtobuslarında NFC sistemi tətbiq edilir

    İnfrastruktur
    09:53

    Keçmiş məcburi köçkün: 32 il əvvəl Ağdamdan çıxanda ora qayıdacağıma inamım olmayıb

    Daxili siyasət
    09:44

    Azərbaycan nefti bahalaşıb

    Energetika
    09:43

    Keçmiş məcburi köçkün: 32 il yataqxanada yaşamışam, indi evimə qayıdıram

    Daxili siyasət
    09:35

    "Tottenhem" Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    09:31

    Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirik

    Hadisə
    09:27

    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti