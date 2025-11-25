Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)

    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 09:04
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,09

    0,53

    - 11,55

    WTI (долл/барр)

    58,61

    0,55

    - 13,11

    Золото (долл/унция)

    4 177,80

    61,80

    1 536,80

    Индексы

    Dow-Jones

    46 448,27

    202,86

    3 904,05

    S&P 500

    6 705,12

    102,13

    823,49

    Nasdaq

    22 872,01

    598,93

    3 561,22

    Nikkei

    48 635,01

    9,13

    8 740,47

    Dax

    23 239,18

    147,31

    3 330,04

    FTSE 100

    9 534,91

    - 4,80

    1 361,89

    CAC 40 INDEX

    7 959,67

    - 22,98

    578,93

    Shanghai Composite

    3 880,22

    45,33

    528,46

    Bist 100

    10 888,02

    - 34,84

    1 057,46

    RTS

    1 059,72

    - 10,63

    166,50

    Валюта

    USD/EUR

    1,1515

    0,0002

    0,1161

    USD/GBP

    1,3097

    - 0,0002

    0,0581

    JPY/USD

    156,8100

    0,4000

    - 0,3900

    RUB/USD

    78,5432

    - 0,5231

    - 34,9768

    TRY/USD

    42,4455

    0,0075

    7,0855

    CNY/USD

    7,0952

    - 0,0100

    - 0,2048
    товарные рынки биржевые торги нефть золото валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.11.2025)

    Последние новости

    09:23
    Видео

    В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

    Происшествия
    09:23

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в Италии

    Футбол
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

    Финансы
    09:14

    "Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 год

    Финансы
    09:11

    Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре

    Финансы
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрд

    Другие страны
    08:46

    Лидеры Японии и США обсудили Украину

    Другие страны
    08:27

    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей