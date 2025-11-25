Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)
Финансы
- 25 ноября, 2025
- 09:04
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,09
|
0,53
|
- 11,55
|
WTI (долл/барр)
|
58,61
|
0,55
|
- 13,11
|
Золото (долл/унция)
|
4 177,80
|
61,80
|
1 536,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 448,27
|
202,86
|
3 904,05
|
S&P 500
|
6 705,12
|
102,13
|
823,49
|
Nasdaq
|
22 872,01
|
598,93
|
3 561,22
|
Nikkei
|
48 635,01
|
9,13
|
8 740,47
|
Dax
|
23 239,18
|
147,31
|
3 330,04
|
FTSE 100
|
9 534,91
|
- 4,80
|
1 361,89
|
CAC 40 INDEX
|
7 959,67
|
- 22,98
|
578,93
|
Shanghai Composite
|
3 880,22
|
45,33
|
528,46
|
Bist 100
|
10 888,02
|
- 34,84
|
1 057,46
|
RTS
|
1 059,72
|
- 10,63
|
166,50
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1515
|
0,0002
|
0,1161
|
USD/GBP
|
1,3097
|
- 0,0002
|
0,0581
|
JPY/USD
|
156,8100
|
0,4000
|
- 0,3900
|
RUB/USD
|
78,5432
|
- 0,5231
|
- 34,9768
|
TRY/USD
|
42,4455
|
0,0075
|
7,0855
|
CNY/USD
|
7,0952
|
- 0,0100
|
- 0,2048
Последние новости
09:23
Видео
В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадалиПроисшествия
09:23
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в ИталииФутбол
09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)Финансы
09:14
"Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 годФинансы
09:11
Собрание акционеров Unibank пройдет в декабреФинансы
09:04
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)Финансы
08:57
Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрдДругие страны
08:46
Лидеры Японии и США обсудили УкраинуДругие страны
08:27