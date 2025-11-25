İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.11.2025)

    Maliyyə
    • 25 noyabr, 2025
    • 08:44
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,09

    0,53

    - 11,55

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,61

    0,55

    - 13,11

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 177,80

    61,80

    1 536,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 448,27

    202,86

    3 904,05

    S&P 500

    6 705,12

    102,13

    823,49

    Nasdaq

    22 872,01

    598,93

    3 561,22

    Nikkei

    48 635,01

    9,13

    8 740,47

    Dax

    23 239,18

    147,31

    3 330,04

    FTSE 100

    9 534,91

    - 4,80

    1 361,89

    CAC 40 INDEX

    7 959,67

    - 22,98

    578,93

    Shanghai Composite

    3 880,22

    45,33

    528,46

    Bist 100

    10 888,02

    - 34,84

    1 057,46

    RTS

    1 059,72

    - 10,63

    166,50

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1515

    0,0002

    0,1161

    USD/GBP

    1,3097

    - 0,0002

    0,0581

    JPY/USD

    156,8100

    0,4000

    - 0,3900

    RUB/USD

    78,5432

    - 0,5231

    - 34,9768

    TRY/USD

    42,4455

    0,0075

    7,0855

    CNY/USD

    7,0952

    - 0,0100

    - 0,2048
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
