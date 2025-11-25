Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.11.2025)
Maliyyə
- 25 noyabr, 2025
- 08:44
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,09
|
0,53
|
- 11,55
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,61
|
0,55
|
- 13,11
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 177,80
|
61,80
|
1 536,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 448,27
|
202,86
|
3 904,05
|
S&P 500
|
6 705,12
|
102,13
|
823,49
|
Nasdaq
|
22 872,01
|
598,93
|
3 561,22
|
Nikkei
|
48 635,01
|
9,13
|
8 740,47
|
Dax
|
23 239,18
|
147,31
|
3 330,04
|
FTSE 100
|
9 534,91
|
- 4,80
|
1 361,89
|
CAC 40 INDEX
|
7 959,67
|
- 22,98
|
578,93
|
Shanghai Composite
|
3 880,22
|
45,33
|
528,46
|
Bist 100
|
10 888,02
|
- 34,84
|
1 057,46
|
RTS
|
1 059,72
|
- 10,63
|
166,50
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1515
|
0,0002
|
0,1161
|
USD/GBP
|
1,3097
|
- 0,0002
|
0,0581
|
JPY/USD
|
156,8100
|
0,4000
|
- 0,3900
|
RUB/USD
|
78,5432
|
- 0,5231
|
- 34,9768
|
TRY/USD
|
42,4455
|
0,0075
|
7,0855
|
CNY/USD
|
7,0952
|
- 0,0100
|
- 0,2048
Son xəbərlər
09:16
Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıbHadisə
09:11
Video
Bakıda evdə yanğın olub, iki nəfər xəsarət alıbHadisə
09:08
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ləmbəli kəndinin adını ermənilər iki dəfə dəyişiblər"Daxili siyasət
09:08
"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirəcəkFutbol
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)Maliyyə
09:03
"Unibank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
09:01
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaqFutbol
09:00
Çinin yeni tip enerji sisteminə sərmayəsinin 900 milyard dollara çatacağı gözlənilirDigər ölkələr
08:50