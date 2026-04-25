Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 09:17
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    105,33

    0,26

    44,48

    WTI (долл/барр)

    94,40

    - 1,45

    36,98

    Золото (долл/унция)

    4 740,90

    16,90

    399,80

    Индексы

    Dow-Jones

    49 230,71

    - 79,61

    1 167,42

    S&P 500

    7 165,08

    56,68

    319,58

    Nasdaq

    24 836,60

    398,09

    1 594,61

    Nikkei

    59 716,18

    575,95

    9 376,70

    Dax

    24 128,98

    - 26,47

    - 361,43

    FTSE 100

    10 379,08

    - 77,93

    447,70

    CAC 40 INDEX

    8 157,82

    - 69,50

    8,32

    Shanghai Composite

    4 079,90

    - 13,35

    111,06

    Bist 100

    14 409,07

    73,58

    3 147,55

    RTS

    1 139,93

    - 26,73

    25,80

    Валюта

    USD/EUR

    1,1722

    0,0000

    - 0,0023

    USD/GBP

    1,3532

    0,0001

    0,0059

    JPY/USD

    159,3800

    - 0,3300

    2,9300

    RUB/USD

    75,3015

    0,2300

    - 3,4485

    TRY/USD

    45,0103

    0,0400

    2,0541

    CNY/USD

    6,8321

    0,0000

    - 0,1569
    Товарные рынки Биржевые индексы Валютные рынки Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.04.2026)

