Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2026)
Финансы
- 25 апреля, 2026
- 09:17
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
105,33
|
0,26
|
44,48
|
WTI (долл/барр)
|
94,40
|
- 1,45
|
36,98
|
Золото (долл/унция)
|
4 740,90
|
16,90
|
399,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 230,71
|
- 79,61
|
1 167,42
|
S&P 500
|
7 165,08
|
56,68
|
319,58
|
Nasdaq
|
24 836,60
|
398,09
|
1 594,61
|
Nikkei
|
59 716,18
|
575,95
|
9 376,70
|
Dax
|
24 128,98
|
- 26,47
|
- 361,43
|
FTSE 100
|
10 379,08
|
- 77,93
|
447,70
|
CAC 40 INDEX
|
8 157,82
|
- 69,50
|
8,32
|
Shanghai Composite
|
4 079,90
|
- 13,35
|
111,06
|
Bist 100
|
14 409,07
|
73,58
|
3 147,55
|
RTS
|
1 139,93
|
- 26,73
|
25,80
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1722
|
0,0000
|
- 0,0023
|
USD/GBP
|
1,3532
|
0,0001
|
0,0059
|
JPY/USD
|
159,3800
|
- 0,3300
|
2,9300
|
RUB/USD
|
75,3015
|
0,2300
|
- 3,4485
|
TRY/USD
|
45,0103
|
0,0400
|
2,0541
|
CNY/USD
|
6,8321
|
0,0000
|
- 0,1569
