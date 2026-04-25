    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 09:17
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.04.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    105,33

    0,26

    44,48

    Neft WTI (dollar/barel)

    94,40

    - 1,45

    36,98

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 740,90

    16,90

    399,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 230,71

    - 79,61

    1 167,42

    S&P 500

    7 165,08

    56,68

    319,58

    Nasdaq

    24 836,60

    398,09

    1 594,61

    Nikkei

    59 716,18

    575,95

    9 376,70

    Dax

    24 128,98

    - 26,47

    - 361,43

    FTSE 100

    10 379,08

    - 77,93

    447,70

    CAC 40 INDEX

    8 157,82

    - 69,50

    8,32

    Shanghai Composite

    4 079,90

    - 13,35

    111,06

    Bist 100

    14 409,07

    73,58

    3 147,55

    RTS

    1 139,93

    - 26,73

    25,80

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1722

    0,0000

    - 0,0023

    USD/GBP

    1,3532

    0,0001

    0,0059

    JPY/USD

    159,3800

    - 0,3300

    2,9300

    RUB/USD

    75,3015

    0,2300

    - 3,4485

    TRY/USD

    45,0103

    0,0400

    2,0541

    CNY/USD

    6,8321

    0,0000

    - 0,1569
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.04.2026)

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti