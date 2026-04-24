Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2026)
Финансы
- 24 апреля, 2026
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
105,95
|
2,63
|
45,10
|
WTI (долл/барр)
|
96,38
|
1,96
|
38,96
|
Золото (долл/унция)
|
4 676,10
|
- 45,00
|
335,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 310,32
|
- 179,71
|
1 247,03
|
S&P 500
|
7 108,40
|
- 29,50
|
262,90
|
Nasdaq
|
24 438,50
|
- 219,07
|
1 196,51
|
Nikkei
|
59 506,44
|
480,72
|
9 166,96
|
Dax
|
24 155,45
|
- 39,45
|
-334,96
|
FTSE 100
|
10 457,01
|
- 19,45
|
525,63
|
CAC 40 INDEX
|
8 227,32
|
70,89
|
77,82
|
Shanghai Composite
|
4 094,73
|
- 11,71
|
125,89
|
Bist 100
|
14 335,49
|
0,00
|
3 073,97
|
RTS
|
1 166,66
|
6,68
|
52,53
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1681
|
- 0,0018
|
- 0,0064
|
USD/GBP
|
1,3463
|
- 0,0026
|
- 0,0010
|
JPY/USD
|
159,7400
|
0,2000
|
3,2900
|
RUB/USD
|
75,7605
|
0,6735
|
- 2,9895
|
TRY/USD
|
45,0126
|
0,0872
|
2,0564
|
CNY/USD
|
6,8362
|
0,0041
|
- 0,1528
