    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2026)

    Финансы
    • 24 апреля, 2026
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    105,95

    2,63

    45,10

    WTI (долл/барр)

    96,38

    1,96

    38,96

    Золото (долл/унция)

    4 676,10

    - 45,00

    335,00

    Индексы

    Dow-Jones

    49 310,32

    - 179,71

    1 247,03

    S&P 500

    7 108,40

    - 29,50

    262,90

    Nasdaq

    24 438,50

    - 219,07

    1 196,51

    Nikkei

    59 506,44

    480,72

    9 166,96

    Dax

    24 155,45

    - 39,45

    -334,96

    FTSE 100

    10 457,01

    - 19,45

    525,63

    CAC 40 INDEX

    8 227,32

    70,89

    77,82

    Shanghai Composite

    4 094,73

    - 11,71

    125,89

    Bist 100

    14 335,49

    0,00

    3 073,97

    RTS

    1 166,66

    6,68

    52,53

    Валюта

    USD/EUR

    1,1681

    - 0,0018

    - 0,0064

    USD/GBP

    1,3463

    - 0,0026

    - 0,0010

    JPY/USD

    159,7400

    0,2000

    3,2900

    RUB/USD

    75,7605

    0,6735

    - 2,9895

    TRY/USD

    45,0126

    0,0872

    2,0564

    CNY/USD

    6,8362

    0,0041

    - 0,1528
    Ключевые показатели Товарные рынки Фондовые рынки
