Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.04.2026)
Maliyyə
- 24 aprel, 2026
- 08:58
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
105,95
|
2,63
|
45,10
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
96,38
|
1,96
|
38,96
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 676,10
|
- 45,00
|
335,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 310,32
|
- 179,71
|
1 247,03
|
S&P 500
|
7 108,40
|
- 29,50
|
262,90
|
Nasdaq
|
24 438,50
|
- 219,07
|
1 196,51
|
Nikkei
|
59 506,44
|
480,72
|
9 166,96
|
Dax
|
24 155,45
|
- 39,45
|
-334,96
|
FTSE 100
|
10 457,01
|
- 19,45
|
525,63
|
CAC 40 INDEX
|
8 227,32
|
70,89
|
77,82
|
Shanghai Composite
|
4 094,73
|
- 11,71
|
125,89
|
Bist 100
|
14 335,49
|
0,00
|
3 073,97
|
RTS
|
1 166,66
|
6,68
|
52,53
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1681
|
- 0,0018
|
- 0,0064
|
USD/GBP
|
1,3463
|
- 0,0026
|
- 0,0010
|
JPY/USD
|
159,7400
|
0,2000
|
3,2900
|
RUB/USD
|
75,7605
|
0,6735
|
- 2,9895
|
TRY/USD
|
45,0126
|
0,0872
|
2,0564
|
CNY/USD
|
6,8362
|
0,0041
|
- 0,1528
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
21:03
Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİBFərdi
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20