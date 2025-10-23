Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2025)

Аккредитованные при НАТО иностранные послы посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ Внешняя политика

Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше Карабах

Международные путешественники прибыли в Шушу Карабах

В Ясамальском районе не будет газа Энергетика

Видео МВД призвало водителей не играть со скоростью: "Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни" Происшествия

Цена на азербайджанскую нефть превысила $63 Энергетика

В Челябинске число погибших из-за взрыва на предприятии возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО-2 В регионе

Цена нефти марки Brent превысила $65 Энергетика