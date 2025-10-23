Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2025)
Финансы
- 23 октября, 2025
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,55
|
1,96
|
- 10,09
|
WTI (долл/барр)
|
60,41
|
1,91
|
- 11,31
|
Золото (долл/унция)
|
4 101,00
|
35,60
|
1 460,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 590,41
|
- 334,33
|
4 046,19
|
S&P 500
|
6 699,40
|
- 35,95
|
817,77
|
Nasdaq
|
22 740,40
|
-213,27
|
3 429,61
|
Nikkei
|
49 307,79
|
- 8,27
|
9 413,25
|
Dax
|
24 151,13
|
- 178,90
|
4 241,99
|
FTSE 100
|
9 515,00
|
88,01
|
1 341,98
|
CAC 40 INDEX
|
8 206,87
|
- 51,99
|
826,13
|
Shanghai Composite
|
3 913,76
|
- 2,57
|
562,00
|
Bist 100
|
10 551,34
|
84,14
|
720,78
|
RTS
|
1 023,52
|
4,11
|
130,30
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1598
|
0,0000
|
0,1244
|
USD/GBP
|
1,3338
|
0,0000
|
0,0822
|
JPY/USD
|
152,4600
|
0,4800
|
- 4,7400
|
RUB/USD
|
81,2558
|
- 0,2000
|
- 32,2642
|
TRY/USD
|
41,9825
|
0,0500
|
6,6225
|
CNY/USD
|
7,1237
|
0,0000
|
- 0,1763
