    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.10.2025)

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,55

    1,96

    - 10,09

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,41

    1,91

    - 11,31

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 101,00

    35,60

    1 460,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 590,41

    - 334,33

    4 046,19

    S&P 500

    6 699,40

    - 35,95

    817,77

    Nasdaq

    22 740,40

    -213,27

    3 429,61

    Nikkei

    49 307,79

    - 8,27

    9 413,25

    Dax

    24 151,13

    - 178,90

    4 241,99

    FTSE 100

    9 515,00

    88,01

    1 341,98

    CAC 40 INDEX

    8 206,87

    - 51,99

    826,13

    Shanghai Composite

    3 913,76

    - 2,57

    562,00

    Bist 100

    10 551,34

    84,14

    720,78

    RTS

    1 023,52

    4,11

    130,30

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1598

    0,0000

    0,1244

    USD/GBP

    1,3338

    0,0000

    0,0822

    JPY/USD

    152,4600

    0,4800

    - 4,7400

    RUB/USD

    81,2558

    - 0,2000

    - 32,2642

    TRY/USD

    41,9825

    0,0500

    6,6225

    CNY/USD

    7,1237

    0,0000

    - 0,1763
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.10.2025)

