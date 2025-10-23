Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.10.2025)
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,55
|
1,96
|
- 10,09
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,41
|
1,91
|
- 11,31
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 101,00
|
35,60
|
1 460,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 590,41
|
- 334,33
|
4 046,19
|
S&P 500
|
6 699,40
|
- 35,95
|
817,77
|
Nasdaq
|
22 740,40
|
-213,27
|
3 429,61
|
Nikkei
|
49 307,79
|
- 8,27
|
9 413,25
|
Dax
|
24 151,13
|
- 178,90
|
4 241,99
|
FTSE 100
|
9 515,00
|
88,01
|
1 341,98
|
CAC 40 INDEX
|
8 206,87
|
- 51,99
|
826,13
|
Shanghai Composite
|
3 913,76
|
- 2,57
|
562,00
|
Bist 100
|
10 551,34
|
84,14
|
720,78
|
RTS
|
1 023,52
|
4,11
|
130,30
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1598
|
0,0000
|
0,1244
|
USD/GBP
|
1,3338
|
0,0000
|
0,0822
|
JPY/USD
|
152,4600
|
0,4800
|
- 4,7400
|
RUB/USD
|
81,2558
|
- 0,2000
|
- 32,2642
|
TRY/USD
|
41,9825
|
0,0500
|
6,6225
|
CNY/USD
|
7,1237
|
0,0000
|
- 0,1763
Son xəbərlər
10:05
Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblərQarabağ
10:05
Bu ilin 9 ayında heyvan kəsimi və satışı mağazalarında 2 mindən çox nöqsan aşkarlanıbSağlamlıq
10:01
Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcəkSosial müdafiə
09:54
NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
09:48
Foto
Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıbSağlamlıq
09:47
Rusiyada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Region
09:46
"Çelsi" "Qarabağ"la oyundan əvvəl Çempionlar Liqasının tarixinə düşübFutbol
09:44
Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİSosial müdafiə
09:43