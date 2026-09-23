Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2026)
Финансы
- 23 сентября, 2026
- 09:08
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
98,14
|
- 3,39
|
37,29
|
WTI (долл/барр)
|
88,97
|
- 7,78
|
31,55
|
Золото (долл/унция)
|
4 383,20
|
6,80
|
42,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 863,69
|
- 185,14
|
3 800,40
|
S&P 500
|
7 764,64
|
- 0,06
|
919,14
|
Nasdaq
|
27 244,28
|
122,19
|
4 002,29
|
Nikkei
|
65 018,95
|
0,00
|
14 679,47
|
Dax
|
25 578,85
|
3,84
|
1 088,44
|
FTSE 100
|
10 708,33
|
- 30,68
|
776,95
|
CAC 40 INDEX
|
8 154,91
|
15,97
|
5,41
|
Shanghai Composite
|
3 938,08
|
- 11,83
|
- 30,76
|
Bist 100
|
13 198,84
|
- 138,85
|
1 937,32
|
RTS
|
861,92
|
16,08
|
- 252,21
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1426
|
- 0,0052
|
- 0,0319
|
USD/GBP
|
1,3316
|
- 0,0070
|
- 0,0157
|
JPY/USD
|
157,5700
|
0,0900
|
1,1200
|
RUB/USD
|
84,3001
|
0,6501
|
5,5501
|
TRY/USD
|
48,8372
|
0,0202
|
5,8810
|
CNY/USD
|
6,7084
|
0,0117
|
- 0,2806
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