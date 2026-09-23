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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.09.2026)

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 08:59
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.09.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    98,14

    - 3,39

    37,29

    Neft WTI (dollar/barel)

    88,97

    - 7,78

    31,55

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 383,20

    6,80

    42,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 863,69

    - 185,14

    3 800,40

    S&P 500

    7 764,64

    - 0,06

    919,14

    Nasdaq

    27 244,28

    122,19

    4 002,29

    Nikkei

    65 018,95

    0,00

    14 679,47

    Dax

    25 578,85

    3,84

    1 088,44

    FTSE 100

    10 708,33

    - 30,68

    776,95

    CAC 40 INDEX

    8 154,91

    15,97

    5,41

    Shanghai Composite

    3 938,08

    - 11,83

    - 30,76

    Bist 100

    13 198,84

    - 138,85

    1 937,32

    RTS

    861,92

    16,08

    - 252,21

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1426

    - 0,0052

    - 0,0319

    USD/GBP

    1,3316

    - 0,0070

    - 0,0157

    JPY/USD

    157,5700

    0,0900

    1,1200

    RUB/USD

    84,3001

    0,6501

    5,5501

    TRY/USD

    48,8372

    0,0202

    5,8810

    CNY/USD

    6,7084

    0,0117

    - 0,2806
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.09.2026)

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