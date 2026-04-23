Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2026)
Финансы
- 23 апреля, 2026
- 09:01
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
103,32
|
4,96
|
42,47
|
WTI (долл/барр)
|
94,42
|
5,00
|
37,00
|
Золото (долл/унция)
|
4 721,10
|
-51,10
|
380,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 490,03
|
340,65
|
1 426,74
|
S&P 500
|
7 137,90
|
73,89
|
292,40
|
Nasdaq
|
24 657,57
|
397,61
|
1 415,58
|
Nikkei
|
59 025,72
|
- 323,45
|
8 686,24
|
Dax
|
24 194,90
|
- 75,97
|
- 295,51
|
FTSE 100
|
10 476,46
|
- 21,63
|
545,08
|
CAC 40 INDEX
|
8 156,43
|
- 79,29
|
6,93
|
Shanghai Composite
|
4 106,44
|
21,36
|
137,60
|
Bist 100
|
14 335,49
|
- 39,91
|
3 073,97
|
RTS
|
1 159,98
|
- 4,70
|
45,85
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1699
|
- 0,0043
|
- 0,0046
|
USD/GBP
|
1,3489
|
- 0,0020
|
0,0016
|
JPY/USD
|
159,5400
|
0,2100
|
3,0900
|
RUB/USD
|
75,0870
|
0,2501
|
- 3,6630
|
TRY/USD
|
44,9254
|
0,0021
|
1,9692
|
CNY/USD
|
6,8321
|
0,0095
|
- 0,1569
