    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2026)

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    103,32

    4,96

    42,47

    WTI (долл/барр)

    94,42

    5,00

    37,00

    Золото (долл/унция)

    4 721,10

    -51,10

    380,00

    Индексы

    Dow-Jones

    49 490,03

    340,65

    1 426,74

    S&P 500

    7 137,90

    73,89

    292,40

    Nasdaq

    24 657,57

    397,61

    1 415,58

    Nikkei

    59 025,72

    - 323,45

    8 686,24

    Dax

    24 194,90

    - 75,97

    - 295,51

    FTSE 100

    10 476,46

    - 21,63

    545,08

    CAC 40 INDEX

    8 156,43

    - 79,29

    6,93

    Shanghai Composite

    4 106,44

    21,36

    137,60

    Bist 100

    14 335,49

    - 39,91

    3 073,97

    RTS

    1 159,98

    - 4,70

    45,85

    Валюта

    USD/EUR

    1,1699

    - 0,0043

    - 0,0046

    USD/GBP

    1,3489

    - 0,0020

    0,0016

    JPY/USD

    159,5400

    0,2100

    3,0900

    RUB/USD

    75,0870

    0,2501

    - 3,6630

    TRY/USD

    44,9254

    0,0021

    1,9692

    CNY/USD

    6,8321

    0,0095

    - 0,1569
    Ключевые показатели Фондовые рынки Товарные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.04.2026)

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей