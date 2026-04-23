İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2026)

    Maliyyə
    • 23 aprel, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    103,32

    4,96

    42,47

    Neft WTI (dollar/barel)

    94,42

    5,00

    37,00

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 721,10

    -51,10

    380,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 490,03

    340,65

    1 426,74

    S&P 500

    7 137,90

    73,89

    292,40

    Nasdaq

    24 657,57

    397,61

    1 415,58

    Nikkei

    59 025,72

    - 323,45

    8 686,24

    Dax

    24 194,90

    - 75,97

    - 295,51

    FTSE 100

    10 476,46

    - 21,63

    545,08

    CAC 40 INDEX

    8 156,43

    - 79,29

    6,93

    Shanghai Composite

    4 106,44

    21,36

    137,60

    Bist 100

    14 335,49

    - 39,91

    3 073,97

    RTS

    1 159,98

    - 4,70

    45,85

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1699

    - 0,0043

    - 0,0046

    USD/GBP

    1,3489

    - 0,0020

    0,0016

    JPY/USD

    159,5400

    0,2100

    3,0900

    RUB/USD

    75,0870

    0,2501

    - 3,6630

    TRY/USD

    44,9254

    0,0021

    1,9692

    CNY/USD

    6,8321

    0,0095

    - 0,1569
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.04.2026)

