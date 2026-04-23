Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2026)
Maliyyə
- 23 aprel, 2026
- 08:50
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
103,32
4,96
42,47
Neft WTI (dollar/barel)
94,42
5,00
37,00
Qızıl (dollar/unsiya)
4 721,10
-51,10
380,00
İndekslər
Dow-Jones
49 490,03
340,65
1 426,74
S&P 500
7 137,90
73,89
292,40
Nasdaq
24 657,57
397,61
1 415,58
Nikkei
59 025,72
- 323,45
8 686,24
Dax
24 194,90
- 75,97
- 295,51
FTSE 100
10 476,46
- 21,63
545,08
CAC 40 INDEX
8 156,43
- 79,29
6,93
Shanghai Composite
4 106,44
21,36
137,60
Bist 100
14 335,49
- 39,91
3 073,97
RTS
1 159,98
- 4,70
45,85
Valyuta
USD/EUR
1,1699
- 0,0043
- 0,0046
USD/GBP
1,3489
- 0,0020
0,0016
JPY/USD
159,5400
0,2100
3,0900
RUB/USD
75,0870
0,2501
- 3,6630
TRY/USD
44,9254
0,0021
1,9692
CNY/USD
6,8321
0,0095
- 0,1569
