    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,57

    - 0,76

    3,72

    WTI (долл/барр)

    59,85

    - 0,91

    2,43

    Золото (долл/унция)

    4 951,60

    155,00

    610,50

    Индексы

    Dow-Jones

    49 384,01

    306,78

    1 320,72

    S&P 500

    6 913,35

    37,73

    67,85

    Nasdaq

    23 436,02

    211,20

    194,03

    Nikkei

    53 833,61

    31,49

    3 494,13

    Dax

    24 856,47

    295,49

    366,06

    FTSE 100

    10 150,05

    11,96

    218,67

    CAC 40 INDEX

    8 148,89

    79,72

    - 0,61

    Shanghai Composite

    4 122,94

    5,55

    154,10

    Bist 100

    12 851,49

    123,31

    1 589,97

    RTS

    1 146,77

    20,84

    32,64

    Валюта

    USD/EUR

    1,1748

    0,0058

    0,0003

    USD/GBP

    1,3495

    0,0064

    0,0022

    JPY/USD

    158,6400

    - 0,0400

    2,1900

    RUB/USD

    75,6564

    - 1,1310

    - 3,0936

    TRY/USD

    43,3477

    0,0374

    0,3915

    CNY/USD

    6,9632

    0,0012

    - 0,0258
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.01.2026)

    Последние новости

    09:55

    Прием заявок на мероприятия в рамках WUF13 заканчивается через  неделю

    Инфраструктура
    09:55

    Фариз Исмаилзаде: Выбор Баку штаб-квартирой CECECO - победа азербайджанской дипломатии

    Энергетика
    09:50
    Фото

    Минкультуры презентовало концепцию "Культура Азербайджана-2040"

    Kультурная политика
    09:50

    Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию

    Финансы
    09:42

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $67

    Энергетика
    09:36

    Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитора

    Финансы
    09:32

    ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство

    В регионе
    09:24

    В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

    В регионе
    09:23

    В Азербайджане в 2025 году в 43 ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 12 человек

    Происшествия
