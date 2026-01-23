Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2026)
Финансы
- 23 января, 2026
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,57
|
- 0,76
|
3,72
|
WTI (долл/барр)
|
59,85
|
- 0,91
|
2,43
|
Золото (долл/унция)
|
4 951,60
|
155,00
|
610,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 384,01
|
306,78
|
1 320,72
|
S&P 500
|
6 913,35
|
37,73
|
67,85
|
Nasdaq
|
23 436,02
|
211,20
|
194,03
|
Nikkei
|
53 833,61
|
31,49
|
3 494,13
|
Dax
|
24 856,47
|
295,49
|
366,06
|
FTSE 100
|
10 150,05
|
11,96
|
218,67
|
CAC 40 INDEX
|
8 148,89
|
79,72
|
- 0,61
|
Shanghai Composite
|
4 122,94
|
5,55
|
154,10
|
Bist 100
|
12 851,49
|
123,31
|
1 589,97
|
RTS
|
1 146,77
|
20,84
|
32,64
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1748
|
0,0058
|
0,0003
|
USD/GBP
|
1,3495
|
0,0064
|
0,0022
|
JPY/USD
|
158,6400
|
- 0,0400
|
2,1900
|
RUB/USD
|
75,6564
|
- 1,1310
|
- 3,0936
|
TRY/USD
|
43,3477
|
0,0374
|
0,3915
|
CNY/USD
|
6,9632
|
0,0012
|
- 0,0258
