Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)
Maliyyə
- 23 yanvar, 2026
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,57
|
- 0,76
|
3,72
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,85
|
- 0,91
|
2,43
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 951,60
|
155,00
|
610,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 384,01
|
306,78
|
1 320,72
|
S&P 500
|
6 913,35
|
37,73
|
67,85
|
Nasdaq
|
23 436,02
|
211,20
|
194,03
|
Nikkei
|
53 833,61
|
31,49
|
3 494,13
|
Dax
|
24 856,47
|
295,49
|
366,06
|
FTSE 100
|
10 150,05
|
11,96
|
218,67
|
CAC 40 INDEX
|
8 148,89
|
79,72
|
- 0,61
|
Shanghai Composite
|
4 122,94
|
5,55
|
154,10
|
Bist 100
|
12 851,49
|
123,31
|
1 589,97
|
RTS
|
1 146,77
|
20,84
|
32,64
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1748
|
0,0058
|
0,0003
|
USD/GBP
|
1,3495
|
0,0064
|
0,0022
|
JPY/USD
|
158,6400
|
- 0,0400
|
2,1900
|
RUB/USD
|
75,6564
|
- 1,1310
|
- 3,0936
|
TRY/USD
|
43,3477
|
0,0374
|
0,3915
|
CNY/USD
|
6,9632
|
0,0012
|
- 0,0258
Son xəbərlər
09:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında daha iki oyun baş tutacaqKomanda
09:08
Buzovnanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:06
Vitse-prezident: ABŞ Yaxın Şərqdə əhəmiyyətli qüvvələr cəmləşdiribDigər ölkələr
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)Maliyyə
09:05
Ötən il motosiklet və moped sürücülərinin iştirakı ilə 43 qəza olub, 12 nəfər ölübHadisə
09:03
Azərbaycan Premyer Liqasında ilin ilk oyunları bu gün keçiriləcəkFutbol
08:57
Yaponiya parlamentinin aşağı palatası buraxılıbDigər ölkələr
08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)Maliyyə
08:44