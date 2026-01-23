İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)

    Maliyyə
    • 23 yanvar, 2026
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,57

    - 0,76

    3,72

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,85

    - 0,91

    2,43

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 951,60

    155,00

    610,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 384,01

    306,78

    1 320,72

    S&P 500

    6 913,35

    37,73

    67,85

    Nasdaq

    23 436,02

    211,20

    194,03

    Nikkei

    53 833,61

    31,49

    3 494,13

    Dax

    24 856,47

    295,49

    366,06

    FTSE 100

    10 150,05

    11,96

    218,67

    CAC 40 INDEX

    8 148,89

    79,72

    - 0,61

    Shanghai Composite

    4 122,94

    5,55

    154,10

    Bist 100

    12 851,49

    123,31

    1 589,97

    RTS

    1 146,77

    20,84

    32,64

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1748

    0,0058

    0,0003

    USD/GBP

    1,3495

    0,0064

    0,0022

    JPY/USD

    158,6400

    - 0,0400

    2,1900

    RUB/USD

    75,6564

    - 1,1310

    - 3,0936

    TRY/USD

    43,3477

    0,0374

    0,3915

    CNY/USD

    6,9632

    0,0012

    - 0,0258
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha iki oyun baş tutacaq

    Komanda
    09:08

    Buzovnanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:06

    Vitse-prezident: ABŞ Yaxın Şərqdə əhəmiyyətli qüvvələr cəmləşdirib

    Digər ölkələr
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)

    Maliyyə
    09:05

    Ötən il motosiklet və moped sürücülərinin iştirakı ilə 43 qəza olub, 12 nəfər ölüb

    Hadisə
    09:03

    Azərbaycan Premyer Liqasında ilin ilk oyunları bu gün keçiriləcək

    Futbol
    08:57

    Yaponiya parlamentinin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.01.2026)

    Maliyyə
    08:44

    Çin duzlu göllərdən litium hasilatında irəliləyiş əldə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti