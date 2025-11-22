Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.11.2025)
Финансы
- 22 ноября, 2025
- 09:13
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,56
|
0,11
|
-12,08
|
WTI (долл/барр)
|
58,06
|
0,02
|
-13,66
|
Золото (долл/унция)
|
4 116,00
|
63,10
|
1 475,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 245,41
|
493,15
|
3 701,19
|
S&P 500
|
6 602,99
|
64,23
|
721,36
|
Nasdaq
|
22 273,08
|
195,03
|
2 962,29
|
Nikkei
|
48 625,88
|
14,86
|
8 731,34
|
Dax
|
23 091,87
|
-186,98
|
3 182,73
|
FTSE 100
|
9 539,71
|
12,06
|
1 366,69
|
CAC 40 INDEX
|
7 982,65
|
1,58
|
601,91
|
ShanghaiComposite
|
3 834,89
|
-22,35
|
483,13
|
BIST 100
|
10 922,86
|
-56,87
|
1 092,30
|
RTS
|
1 070,35
|
44,77
|
177,13
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1513
|
-0,0027
|
0,1159
|
GBP/USD
|
1,3099
|
0,0010
|
0,0583
|
USD/JPY
|
156,4100
|
-0,7700
|
-0,7900
|
USD/RUB
|
79,0663
|
-0,9443
|
-34,4537
|
USD/TRY
|
42,4380
|
-0,0023
|
7,0780
|
USD/CNY
|
7,1052
|
-0,0071
|
-0,1948
