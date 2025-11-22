İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.11.2025)

    Maliyyə
    • 22 noyabr, 2025
    • 09:08
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,56

    0,11

    -12,08

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,06

    0,02

    -13,66

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 116,00

    63,10

    1 475,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 245,41

    493,15

    3 701,19

    S&P 500

    6 602,99

    64,23

    721,36

    Nasdaq

    22 273,08

    195,03

    2 962,29

    Nikkei

    48 625,88

    14,86

    8 731,34

    Dax

    23 091,87

    -186,98

    3 182,73

    FTSE 100

    9 539,71

    12,06

    1 366,69

    CAC 40 INDEX

    7 982,65

    1,58

    601,91

    Shanghai Composite

    3 834,89

    -22,35

    483,13

    Bist 100

    10 922,86

    -56,87

    1 092,30

    RTS

    1 070,35

    44,77

    177,13

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1513

    -0,0027

    0,1159

    USD/GBP

    1,3099

    0,0010

    0,0583

    JPY/USD

    156,4100

    -0,7700

    -0,7900

    RUB/USD

    79,0663

    -0,9443

    -34,4537

    TRY/USD

    42,4380

    -0,0023

    7,0780

    CNY/USD

    7,1052

    -0,0071

    -0,1948
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.11.2025)

