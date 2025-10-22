Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 09:03
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,32

    1,47

    - 12,32

    WTI (долл/барр)

    58,23

    0,85

    - 13,49

    Золото (долл/унция)

    4 142,60

    - 217,40

    1 501,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 924,74

    218,16

    4 380,52

    S&P 500

    6 735,35

    0,22

    853,72

    Nasdaq

    22 953,67

    - 36,87

    3 642,88

    Nikkei

    49 333,23

    - 291,49

    9 438,69

    Dax

    24 330,03

    71,23

    4 420,89

    FTSE 100

    9 426,99

    23,42

    1 253,97

    CAC 40 INDEX

    8 258,86

    52,79

    878,12

    Shanghai Composite

    3 899,05

    - 11,08

    547,29

    Bist 100

    10 467,20

    - 17,19

    636,64

    RTS

    1 019,41

    - 43,40

    126,19

    Валюта

    USD/EUR

    1,1607

    - 0,0027

    0,1253

    USD/GBP

    1,3377

    - 0,0013

    0,0861

    JPY/USD

    15,8000

    - 135,3200

    - 141,4000

    RUB/USD

    81,3997

    0,4560

    - 32,1203

    TRY/USD

    41,9701

    0,0161

    6,6101

    CNY/USD

    7,1235

    0,0054

    - 0,1765
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.10.2025)

