Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2025)
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,32
|
1,47
|
- 12,32
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,23
|
0,85
|
- 13,49
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 142,60
|
- 217,40
|
1 501,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 924,74
|
218,16
|
4 380,52
|
S&P 500
|
6 735,35
|
0,22
|
853,72
|
Nasdaq
|
22 953,67
|
- 36,87
|
3 642,88
|
Nikkei
|
49 333,23
|
- 291,49
|
9 438,69
|
Dax
|
24 330,03
|
71,23
|
4 420,89
|
FTSE 100
|
9 426,99
|
23,42
|
1 253,97
|
CAC 40 INDEX
|
8 258,86
|
52,79
|
878,12
|
Shanghai Composite
|
3 899,05
|
- 11,08
|
547,29
|
Bist 100
|
10 467,20
|
- 17,19
|
636,64
|
RTS
|
1 019,41
|
- 43,40
|
126,19
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1607
|
- 0,0027
|
0,1253
|
USD/GBP
|
1,3377
|
- 0,0013
|
0,0861
|
JPY/USD
|
15,8000
|
- 135,3200
|
- 141,4000
|
RUB/USD
|
81,3997
|
0,4560
|
- 32,1203
|
TRY/USD
|
41,9701
|
0,0161
|
6,6101
|
CNY/USD
|
7,1235
|
0,0054
|
- 0,1765
