Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    60,85

    - 0,44

    - 13,79

    WTI (долл/барр)

    57,38

    - 0,16

    - 14,34

    Золото (долл/унция)

    4 360,00

    146,70

    1 719,00

    Индексы

    Dow-Jones

    46 706,58

    515,97

    4 162,36

    S&P 500

    6 735,13

    71,12

    853,50

    Nasdaq

    22 990,54

    310,56

    3 679,75

    Nikkei

    49 624,72

    2 042,57

    9 730,18

    Dax

    24 258,80

    427,81

    4 349,66

    FTSE 100

    9 403,57

    49,00

    1 230,55

    CAC 40 INDEX

    8 206,07

    31,87

    825,33

    Shanghai Composite

    3 910,13

    70,37

    558,37

    Bist 100

    10 484,39

    275,63

    653,83

    RTS

    1 062,81

    4,30

    169,59

    Валюта

    USD/EUR

    1,1634

    - 0,0021

    0,1280

    USD/GBP

    1,3390

    - 0,0037

    0,0874

    JPY/USD

    151,1200

    0,5100

    - 6,0800

    RUB/USD

    80,9437

    - 0,2862

    - 32,5763

    TRY/USD

    41,9540

    0,0333

    6,5940

    CNY/USD

    7,1181

    - 0,0089

    - 0,1819
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.10.2025)

    Последние новости

    09:44

    Глава Минобороны Грузии находится с визитом в Армении

    В регионе
    09:41

    Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровня

    Бизнес
    09:37

    Цены на нефть снизились из-за опасений избытка предложения на рынке

    Энергетика
    09:27

    Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапа

    Командные
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2025)

    Финансы
    09:17

    Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:09

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)

    Финансы
    08:56

    СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

    Другие страны
    08:51

    ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

    Финансы
    Лента новостей