İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 08:45
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    60,85

    - 0,44

    - 13,79

    Neft WTI (dollar/barel)

    57,38

    - 0,16

    - 14,34

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 360,00

    146,70

    1 719,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 706,58

    515,97

    4 162,36

    S&P 500

    6 735,13

    71,12

    853,50

    Nasdaq

    22 990,54

    310,56

    3 679,75

    Nikkei

    49 624,72

    2 042,57

    9 730,18

    Dax

    24 258,80

    427,81

    4 349,66

    FTSE 100

    9 403,57

    49,00

    1 230,55

    CAC 40 INDEX

    8 206,07

    31,87

    825,33

    Shanghai Composite

    3 910,13

    70,37

    558,37

    Bist 100

    10 484,39

    275,63

    653,83

    RTS

    1 062,81

    4,30

    169,59

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1634

    - 0,0021

    0,1280

    USD/GBP

    1,3390

    - 0,0037

    0,0874

    JPY/USD

    151,1200

    0,5100

    - 6,0800

    RUB/USD

    80,9437

    - 0,2862

    - 32,5763

    TRY/USD

    41,9540

    0,0333

    6,5940

    CNY/USD

    7,1181

    - 0,0089

    - 0,1819
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.10.2025)

    Son xəbərlər

    09:11

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura start verilir

    Futbol
    09:03

    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" əsas mərhələdə ikinci oyununu bu gün keçirəcək

    Komanda
    08:45

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)

    Maliyyə
    08:27

    KİV: Rusiya və ABŞ xarici işlər nazirlərinin görüşü təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:59

    BMT baş katibi Vyetnama səfər edəcək

    Digər ölkələr
    07:48

    Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicə kursunu tamamlayıb

    Digər ölkələr
    07:13

    ABŞ-nin maliyyə naziri: G7-dən Rusiyaya təzyiqi artırmasını gözləyirik

    Digər ölkələr
    06:38

    İtaliyada basketbol azarkeşləri avtobus sürücüsünü öldürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti