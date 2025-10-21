Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2025
- 08:45
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
60,85
|
- 0,44
|
- 13,79
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
57,38
|
- 0,16
|
- 14,34
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 360,00
|
146,70
|
1 719,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 706,58
|
515,97
|
4 162,36
|
S&P 500
|
6 735,13
|
71,12
|
853,50
|
Nasdaq
|
22 990,54
|
310,56
|
3 679,75
|
Nikkei
|
49 624,72
|
2 042,57
|
9 730,18
|
Dax
|
24 258,80
|
427,81
|
4 349,66
|
FTSE 100
|
9 403,57
|
49,00
|
1 230,55
|
CAC 40 INDEX
|
8 206,07
|
31,87
|
825,33
|
Shanghai Composite
|
3 910,13
|
70,37
|
558,37
|
Bist 100
|
10 484,39
|
275,63
|
653,83
|
RTS
|
1 062,81
|
4,30
|
169,59
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1634
|
- 0,0021
|
0,1280
|
USD/GBP
|
1,3390
|
- 0,0037
|
0,0874
|
JPY/USD
|
151,1200
|
0,5100
|
- 6,0800
|
RUB/USD
|
80,9437
|
- 0,2862
|
- 32,5763
|
TRY/USD
|
41,9540
|
0,0333
|
6,5940
|
CNY/USD
|
7,1181
|
- 0,0089
|
- 0,1819
