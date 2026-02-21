Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2026)

В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы Внутренняя политика

В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНО Происшествия

Жапаров планирует в Кыргызстане создать Следственный комитет Другие страны

На зимней Олимпиаде в Италии сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта Индивидуальные

В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов Инфраструктура

Фото ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ Внешняя политика

Сегодня отмечается Международный день родного языка Наука и образование

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Энергетика