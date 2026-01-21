Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2026)

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 09:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,22

    0,12

    3,37

    WTI (долл/барр)

    59,79

    0,21

    2,37

    Золото (долл/унция)

    4 854,90

    162,80

    513,80

    Индексы

    Dow-Jones

    48 488,59

    - 870,74

    425,30

    S&P 500

    6 796,86

    - 143,15

    - 48,64

    Nasdaq

    22 954,32

    - 561,07

    - 287,67

    Nikkei

    52 598,63

    - 328,92

    2 259,15

    Dax

    24 703,12

    - 255,94

    212,71

    FTSE 100

    10 126,78

    - 68,57

    195,40

    CAC 40 INDEX

    8 062,58

    - 49,44

    - 86,92

    Shanghai Composite

    4 114,26

    - 0,40

    145,42

    Bist 100

    12 805,81

    57,93

    1 544,29

    RTS

    1 108,33

    - 5,87

    - 5,80

    Валюта

    USD/EUR

    1,1717

    0,0057

    - 0,0028

    USD/GBP

    1,3436

    - 0,0001

    - 0,0037

    JPY/USD

    158,0800

    0,0100

    1,6300

    RUB/USD

    77,7335

    0,2335

    - 1,0165

    TRY/USD

    43,2961

    0,0169

    0,3399

    CNY/USD

    6,9665

    0,0059

    - 0,0225
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.01.2026)

