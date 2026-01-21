İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2026)

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,22

    0,12

    3,37

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,79

    0,21

    2,37

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 854,90

    162,80

    513,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 488,59

    - 870,74

    425,30

    S&P 500

    6 796,86

    - 143,15

    - 48,64

    Nasdaq

    22 954,32

    - 561,07

    - 287,67

    Nikkei

    52 598,63

    - 328,92

    2 259,15

    Dax

    24 703,12

    - 255,94

    212,71

    FTSE 100

    10 126,78

    - 68,57

    195,40

    CAC 40 INDEX

    8 062,58

    - 49,44

    - 86,92

    Shanghai Composite

    4 114,26

    - 0,40

    145,42

    Bist 100

    12 805,81

    57,93

    1 544,29

    RTS

    1 108,33

    - 5,87

    - 5,80

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1717

    0,0057

    - 0,0028

    USD/GBP

    1,3436

    - 0,0001

    - 0,0037

    JPY/USD

    158,0800

    0,0100

    1,6300

    RUB/USD

    77,7335

    0,2335

    - 1,0165

    TRY/USD

    43,2961

    0,0169

    0,3399

    CNY/USD

    6,9665

    0,0059

    - 0,0225
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.01.2026)

