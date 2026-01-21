Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2026)
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,22
|
0,12
|
3,37
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,79
|
0,21
|
2,37
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 854,90
|
162,80
|
513,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 488,59
|
- 870,74
|
425,30
|
S&P 500
|
6 796,86
|
- 143,15
|
- 48,64
|
Nasdaq
|
22 954,32
|
- 561,07
|
- 287,67
|
Nikkei
|
52 598,63
|
- 328,92
|
2 259,15
|
Dax
|
24 703,12
|
- 255,94
|
212,71
|
FTSE 100
|
10 126,78
|
- 68,57
|
195,40
|
CAC 40 INDEX
|
8 062,58
|
- 49,44
|
- 86,92
|
Shanghai Composite
|
4 114,26
|
- 0,40
|
145,42
|
Bist 100
|
12 805,81
|
57,93
|
1 544,29
|
RTS
|
1 108,33
|
- 5,87
|
- 5,80
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1717
|
0,0057
|
- 0,0028
|
USD/GBP
|
1,3436
|
- 0,0001
|
- 0,0037
|
JPY/USD
|
158,0800
|
0,0100
|
1,6300
|
RUB/USD
|
77,7335
|
0,2335
|
- 1,0165
|
TRY/USD
|
43,2961
|
0,0169
|
0,3399
|
CNY/USD
|
6,9665
|
0,0059
|
- 0,0225
