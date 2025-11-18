Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.11.2025)

Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде Индивидуальные

Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана Внешняя политика

Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель Энергетика

В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ В регионе

В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзамен Наука и образование

Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель Энергетика

В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатов Происшествия

Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и Вашингтона Внешняя политика