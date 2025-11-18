Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.11.2025)

    Финансы
    • 18 ноября, 2025
    • 09:15
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,72

    - 0,15

    - 10,92

    WTI (долл/барр)

    59,44

    - 0,10

    - 12,28

    Золото (долл/унция)

    4 009,60

    - 74,90

    1 368,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 590,24

    - 557,24

    4 046,02

    S&P 500

    6 672,41

    - 61,70

    790,78

    Nasdaq

    22 708,07

    - 192,52

    3 397,28

    Nikkei

    48 690,93

    - 1 528,74

    8 796,39

    Dax

    23 590,52

    - 286,03

    3 681,38

    FTSE 100

    9 675,43

    - 22,94

    1 502,41

    CAC 40 INDEX

    8 119,02

    - 51,07

    738,28

    Shanghai Composite

    3 949,83

    - 23,48

    598,07

    Bist 100

    10 698,13

    132,39

    867,57

    RTS

    974,86

    - 5,87

    81,64

    Валюта

    USD/EUR

    1,1601

    0,0000

    0,1247

    USD/GBP

    1,3159

    0,0011

    0,0643

    JPY/USD

    154,8900

    0,2700

    - 2,3100

    RUB/USD

    81,2500

    0,4000

    - 32,2700

    TRY/USD

    42,3260

    - 0,0055

    6,9660

    CNY/USD

    7,1111

    0,0059

    - 0,1889
    фондовые рынки фондовые индексы золото нефть
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (18.11.2025)

