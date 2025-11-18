Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.11.2025)
Финансы
- 18 ноября, 2025
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,72
|
- 0,15
|
- 10,92
|
WTI (долл/барр)
|
59,44
|
- 0,10
|
- 12,28
|
Золото (долл/унция)
|
4 009,60
|
- 74,90
|
1 368,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 590,24
|
- 557,24
|
4 046,02
|
S&P 500
|
6 672,41
|
- 61,70
|
790,78
|
Nasdaq
|
22 708,07
|
- 192,52
|
3 397,28
|
Nikkei
|
48 690,93
|
- 1 528,74
|
8 796,39
|
Dax
|
23 590,52
|
- 286,03
|
3 681,38
|
FTSE 100
|
9 675,43
|
- 22,94
|
1 502,41
|
CAC 40 INDEX
|
8 119,02
|
- 51,07
|
738,28
|
Shanghai Composite
|
3 949,83
|
- 23,48
|
598,07
|
Bist 100
|
10 698,13
|
132,39
|
867,57
|
RTS
|
974,86
|
- 5,87
|
81,64
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1601
|
0,0000
|
0,1247
|
USD/GBP
|
1,3159
|
0,0011
|
0,0643
|
JPY/USD
|
154,8900
|
0,2700
|
- 2,3100
|
RUB/USD
|
81,2500
|
0,4000
|
- 32,2700
|
TRY/USD
|
42,3260
|
- 0,0055
|
6,9660
|
CNY/USD
|
7,1111
|
0,0059
|
- 0,1889
Последние новости
09:53
Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на ИсламиадеИндивидуальные
09:52
Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием АзербайджанаВнешняя политика
09:49
Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррельЭнергетика
09:46
В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖВ регионе
09:45
В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзаменНаука и образование
09:39
Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррельЭнергетика
09:36
В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатовПроисшествия
09:35
Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и ВашингтонаВнешняя политика
09:31