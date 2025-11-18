Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.11.2025)
Maliyyə
- 18 noyabr, 2025
- 08:45
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,72
|
- 0,15
|
- 10,92
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,44
|
- 0,10
|
- 12,28
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 009,60
|
- 74,90
|
1 368,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 590,24
|
- 557,24
|
4 046,02
|
S&P 500
|
6 672,41
|
- 61,70
|
790,78
|
Nasdaq
|
22 708,07
|
- 192,52
|
3 397,28
|
Nikkei
|
48 690,93
|
- 1 528,74
|
8 796,39
|
Dax
|
23 590,52
|
- 286,03
|
3 681,38
|
FTSE 100
|
9 675,43
|
- 22,94
|
1 502,41
|
CAC 40 INDEX
|
8 119,02
|
- 51,07
|
738,28
|
Shanghai Composite
|
3 949,83
|
- 23,48
|
598,07
|
Bist 100
|
10 698,13
|
132,39
|
867,57
|
RTS
|
974,86
|
- 5,87
|
81,64
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1601
|
0,0000
|
0,1247
|
USD/GBP
|
1,3159
|
0,0011
|
0,0643
|
JPY/USD
|
154,8900
|
0,2700
|
- 2,3100
|
RUB/USD
|
81,2500
|
0,4000
|
- 32,2700
|
TRY/USD
|
42,3260
|
- 0,0055
|
6,9660
|
CNY/USD
|
7,1111
|
0,0059
|
- 0,1889
