Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.10.2025)
Финансы
- 18 октября, 2025
- 09:35
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
61,29
|
0,23
|
- 13,35
|
WTI (долл/барр)
|
57,54
|
0,08
|
- 14,18
|
Золото (доллар/унция)
|
4 213,30
|
- 91,30
|
1 572,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 190,61
|
238,37
|
3 646,39
|
S&P 500
|
6 664,01
|
34,94
|
782,38
|
Nasdaq
|
22 679,98
|
117,44
|
3 369,19
|
Nikkei
|
47 582,15
|
- 695,59
|
7 687,61
|
Dax
|
23 830,99
|
- 441,20
|
3 921,85
|
FTSE 100
|
9 354,57
|
- 81,52
|
1 181,55
|
CAC 40 INDEX
|
8 174,20
|
- 14,39
|
793,46
|
ShanghaiComposite
|
3 839,76
|
- 76,47
|
488,00
|
BIST 100
|
10 208,76
|
- 162,02
|
378,20
|
RTS
|
1 058,51
|
19,73
|
165,29
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1655
|
0,0000
|
0,1301
|
GBP/USD
|
1,3427
|
0,0000
|
0,0911
|
USD/JPY
|
150,6100
|
0,1800
|
- 6,5900
|
USD/RUB
|
81,2299
|
1,0900
|
- 32,2901
|
USD/TRY
|
41,9207
|
0,0700
|
6,5607
|
USD/CNY
|
7,1270
|
0,0000
|
- 0,1730
