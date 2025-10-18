İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2025)

    Maliyyə
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:17
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,29

    0,23

    - 13,35

    Neft WTI (dollar/barel)

    57,54

    0,08

    - 14,18

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 213,30

    - 91,30

    1 572,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 190,61

    238,37

    3 646,39

    S&P 500

    6 664,01

    34,94

    782,38

    Nasdaq

    22 679,98

    117,44

    3 369,19

    Nikkei

    47 582,15

    - 695,59

    7 687,61

    Dax

    23 830,99

    - 441,20

    3 921,85

    FTSE 100

    9 354,57

    - 81,52

    1 181,55

    CAC 40 INDEX

    8 174,20

    - 14,39

    793,46

    Shanghai Composite

    3 839,76

    - 76,47

    488,00

    Bist 100

    10 208,76

    - 162,02

    378,20

    RTS

    1 058,51

    19,73

    165,29

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1655

    0,0000

    0,1301

    USD/GBP

    1,3427

    0,0000

    0,0911

    JPY/USD

    150,6100

    0,1800

    - 6,5900

    RUB/USD

    81,2299

    1,0900

    - 32,2901

    TRY/USD

    41,9207

    0,0700

    6,5607

    CNY/USD

    7,1270

    0,0000

    - 0,1730
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (18.10.2025)

