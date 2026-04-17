Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2026)
Финансы
- 17 апреля, 2026
- 09:08
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
98,09
|
- 1,30
|
37,24
|
WTI (долл/барр)
|
93,33
|
- 1,36
|
35,91
|
Золото (долл/унция)
|
4 820,90
|
12,60
|
479,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 578,72
|
115,00
|
515,43
|
S&P 500
|
7 041,28
|
18,33
|
195,78
|
Nasdaq
|
24 102,70
|
86,69
|
860,71
|
Nikkei
|
59 518,34
|
1 384,10
|
9 178,86
|
Dax
|
24 154,47
|
87,77
|
- 335,94
|
FTSE 100
|
10 589,99
|
30,41
|
658,61
|
CAC 40 INDEX
|
8 262,70
|
- 11,87
|
113,20
|
Shanghai Composite
|
4 055,55
|
28,34
|
86,71
|
Bist 100
|
14 201,05
|
- 51,33
|
2 939,53
|
RTS
|
1 134,92
|
- 12,56
|
20,79
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1781
|
0,0000
|
0,0036
|
USD/GBP
|
1,3520
|
0,0000
|
0,0047
|
JPY/USD
|
159,4900
|
0,3200
|
3,0400
|
RUB/USD
|
76,3802
|
0,0200
|
- 2,3698
|
TRY/USD
|
44,8527
|
0,0500
|
1,8965
|
CNY/USD
|
6,8249
|
0,0000
|
- 0,1641
