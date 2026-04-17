    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.04.2026)

    Финансы
    • 17 апреля, 2026
    • 09:08
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    98,09

    - 1,30

    37,24

    WTI (долл/барр)

    93,33

    - 1,36

    35,91

    Золото (долл/унция)

    4 820,90

    12,60

    479,80

    Индексы

    Dow-Jones

    48 578,72

    115,00

    515,43

    S&P 500

    7 041,28

    18,33

    195,78

    Nasdaq

    24 102,70

    86,69

    860,71

    Nikkei

    59 518,34

    1 384,10

    9 178,86

    Dax

    24 154,47

    87,77

    - 335,94

    FTSE 100

    10 589,99

    30,41

    658,61

    CAC 40 INDEX

    8 262,70

    - 11,87

    113,20

    Shanghai Composite

    4 055,55

    28,34

    86,71

    Bist 100

    14 201,05

    - 51,33

    2 939,53

    RTS

    1 134,92

    - 12,56

    20,79

    Валюта

    USD/EUR

    1,1781

    0,0000

    0,0036

    USD/GBP

    1,3520

    0,0000

    0,0047

    JPY/USD

    159,4900

    0,3200

    3,0400

    RUB/USD

    76,3802

    0,0200

    - 2,3698

    TRY/USD

    44,8527

    0,0500

    1,8965

    CNY/USD

    6,8249

    0,0000

    - 0,1641
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.04.2026)

